Оригинальная Hi-Fi и Hi-End техника на официальном сайте «Мир Акустики»

Если мы только начинаем создавать аудио-видео систему, возникает вопрос: какие колонки купить? В продаже существует множество категорий и классов акустических систем, в этом можно убедится на сайте https://mirakustiki.ua. Поэтому сначала мы должны определиться с основным назначением акустики и источником звука.

Беспроводные колонки

Одним из наиболее интересных решений являются портативные динамики Bluetooth. Они идеально подходят для воспроизведения музыки со смартфона или планшета, а при этом занимают мало места. Эти компактные конструкции достаточно мощные, чтобы заполнить небольшую комнату громким звуком. Кроме того, встроенные аккумуляторы расширяют их функциональность. Отсутствие необходимости в постоянном энергоснабжении, позволяет брать портативную акустику с собой в поездку или на вечеринку с друзьями. Огромной популярностью в этой нише пользуются колонки JBL, они отличаются конструкцией, устойчивой к брызгам воды и могут выступать в качестве повербанка для других портативных устройств.

Стерео или домашний кинотеатр?

Если мы настоящие меломаны, то обратим внимание на системы 2.0, то есть классическое стерео. Чтобы построить настоящий домашний кинотеатр, нам нужна звуковая система 5.1. Более требовательные поклонники кино предпочитают 7,1 и даже 9,1 комплекты. Эти цифры определяют количество используемых динамиков, то есть от шести в системе 5.1 (5 динамиков + сабвуфер) до 10 в наборе 9.1. Однако стоит помнить, что система домашнего кинотеатра также позволяет слушать музыку.