Основные характеристики бетона

Бетон — это один из наиболее распространенных и важных строительных материалов, который получается путем отвердения смеси вяжущего вещества , воды, заполнителей и добавок.

Бетон широко применяется в гражданском и индустриальном строительстве. В случае возведении строения из бетона, его виды и марки определяются на стадии создания проекта. Для различных элементов строительной конструкции применяются разные виды и марки бетонов. Необходимо определить, для какого конкретно элемента конструкции (фундамент, несущие стены, внутренние перегородки, полы) выбирается марка бетона.

Основной характеристикой бетона является прочность при сжатии, которая определяет марку бетона. По виду вяжущего вещества бетоны бывают:

цементные;

силикатные;

полимербетоны и др.

По объемной массе бетоны делятся на:

тяжелые — объемная масса выше 1800 кг/м3, применяются в индустриальном строительстве;

легкие — объемная масса не превышает 1800 кг/м3.

Цена бетона зависит:

от типа бетона (тяжелый бетон дешевле ячеистого);

от марки бетона (чем больше цифра, указанная в марке бетона, тем выше цена).

Не следует:

применять тяжелые бетоны для возведения внутренних перегородок или при надстройке здания;

применять ячеистый бетон при устройстве подземных конструкций (погребов, подвалов и т.п.).

Оптимальным является приобретение бетона непосредственно у производителя, что позволит сэкономить значительные денежные средства.