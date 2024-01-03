ГлавнаяРецептыВаша жизнь поделится на до и после: готовим Биг Мак из лаваша, разорвавший инстаграм Ваша жизнь поделится на до и после: готовим Биг Мак из лаваша, разорвавший инстаграм На чтение: 1 минута Аналог Биг Мака можно сделать дома. Более того, он будет готовиться считанные минуты. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Этот рецепт просто разорвал сеть. Только в инстаграмме он собрал около 60 тысяч лайков. Стоит попробовать Быстро и невероятно вкусно: как приготовить здоровую шаурму дома Рецепт Биг Мака в лаваше Время: 30 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 4 круглых лаваша; – 300 граммов говяжьего фарша; – упаковка плавленого сыра ломтиками; – капуста или пекинка по вкусу. Соус: – 1 столовая ложка горчицы; – 1 столовая ложка майонеза; – 1 столовая ложка кетчупа; – 1 – 2 соленых огурца. Приготовление: Добавьте в фарш соль и перец по вкусу. Равномерно распределите часть фарша по круглому лавашу. Если у вас квадратный или прямоугольный лаваш вырежьте из него круг размером с вашу сковороду. Отправьте лаваш жариться на сухую сковороду. Кладите стороной с фаршем. Тем временем замесите соус. Смешайте горчицу, майонез, кетчуп и измельченные огурцы. Когда фарш приготовится, переверните лаваш, чтобы он подрумянился с другой стороны. На фарш положите 2 ломтика сыра, нашинкованную капусту и соус. Заверните лаваш в рулет, переверните на другую сторону и слегка поджарьте. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить бюджетные и вкусные луковички – они имеют вкус, как с мясом. Поделитесь с друзьями