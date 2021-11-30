Основные виды мобильных выставочных стендов

Стенды для детского сада и школы

Большой свободно стоящий стенд с баннером и широкие ролики для продвижения бизнеса

Прочные стенды с отличными атрибутами качества для серьезных экспонентов. Выдвижной баннер среднего качества является переносным, но его можно использовать как полупостоянный стенд в выставочных залах компаний или как маркетинговый стенд для выставок или презентаций компаний. Идеально подходит как большая задняя стенка со стабильной структурой для использования в местах с высокой стойкой и тяжеловесным механизмом баннеров отдачи, что дает этой стойке больше отдачи и меньше скручиваемых краев для длительного экспонирования. Доступны различные размеры системы отображения событий шириной до трех метров (10 футов x 8 футов). Стойкая к разрыву матовая графика фотографического качества с плоской поверхностью, подходящая для фотографического использования. Компания «Стенд-Арт» находится в РФ занимается производством мобильных стендов (Х-стенды, L-стенды, ролл-апы), лайтбоксов (световых ковров), промо-стоек, печатью плакатов и т.д. Больше информации на сайте https://stnd-art.ru.

Используется в качестве фото-фона на премьерах фильмов и аналогичных мероприятиях для VIP или знаменитостей. Поставляется с мягкой сумкой для переноски для среднего и высокого класса и поставляется с пятилетней гарантией на оборудование.

Высококачественные фоновые баннеры для семинара

Название выставочного баннера является ссылкой на выдвижной механизм в основании, который позволяет скатывать подставку за считанные секунды. Изображение прикрепляется к механизму и сворачивается внутри основания для защиты при транспортировке и хранении. Существует много видов рекламных баннеров, от дешевых моделей начального уровня до стендов среднего и высокого качества. Наши рекламные баннеры поставляются с гарантией производителя и выпускаются в разных стилях и размерах. Вы также можете выбрать из внутренней, наружной печатной графики.

Эти рекламные баннеры могут использоваться как отдельные элементы или как сопутствующие показы для больших стендов. Они также могут быть использованы в качестве альтернативы всплывающему баннеру, поскольку они доступны в размерах до 2,9 м в ширину. Выдвижные баннеры удобны, универсальны и экономичны, что является причиной их популярности на выставках.