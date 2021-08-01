Основы производства современного цемента

Цемент. Основные характеристики

Современная промышленность производит около двух десятков видов цемента. Наибольшей популярностью пользуется портландцемент и шлакопортланд-цемент. Компания Евроцемент готова вам привезти по хорошей цене цемент.

Марки цемента

Цемент различают по маркам. Марка материала показывает максимальное давление которое выдержит кубик, с размером стороны 1см, затвердевшего раствора после твердения, при 100% влажности на протяжении 28 суток.

Промышленность выпускает цемент таких марок: 200, 300, 400 и более. Цифры 400 обозначают, что кубический сантиметр такого материала выдерживает давление 400 кг. Марка цемента определяется в лаборатории на заводе изготовителе.

Чтобы получить более прочный раствор необходимо использовать связующее более высокой марки. Например используя цемент марки 300 вы не получите раствор более высокой марки. Растворы более низких марок можно получить увеличивая количество песка. В специальной литературе можно найти соотношения связующего и заполнителя для получения раствора определенной марки.

Характеристики цемента

Морозостойкость — позволяет сопротивляться цементному камню в течении продолжительного периода замораживанию и оттаиванию. Попросту говоря не разрушается под действием влаги и переменного действия мороза и тепла. Существуют специальные добавки которые повышают морозостойкость.

Коррозионная стойкость — способность противостоять коррозии при воздействии внешних агрессивных факторов. Сульфатостойкость — сопротивление солям. Гидросооружения разрушаются не только от воздействия воды и мороза, но также от солей растворенных в воде. Существует два вида сульфатостойкого цемента – марки 300 и 400.

Водостойкость — способность не пропускать воду. Это свойство используется для гидроизоляции колодцев и других гидросооружений. Специальный водостойкий цемент, твердеющий в течении 10 минут, расширяется в объеме. Используется для заделки швов и стыков в гидросооружениях.

Как приготовить цементный раствор

Готовят цементный раствор двумя способами — вручную сухим способом, и механизированно — мокрым. Вручную готовят на фанере или на уплотненном грунте. Насыпают сначала песок, добавляют связующее и перемешивают до однородного состояния. Далее делают углубление в массе сухого раствора, наливают туда воду, постоянно перемешивают, доводят до нужной консистенции.

Механизировано — готовят с помощью растворосмесителя. В емкость бетоносмесителя заливают воду, добавляют песок, после размешивания засыпают цемент. Перемешивают до нужной консистенции.