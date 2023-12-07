Описание приготовления:
Творог выбирайте максимально доступной вам жирности, у меня 9%. Я использую гашеную уксусом соду, если хотите, замените на 1/2 ч.л. разрыхлителя. Важно, чтобы масло было без запаха (т.е. рафинированное) и было бы его достаточное количество, чтобы пончики при обжаривании были полностью покрыты.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог Блюдо: Выпечка / Пончики
Состав / Ингредиенты:
- Творог 300 Грамм
- Мука 300 Грамм
- Сахар 80 Грамм
- Сода 1/2 Чайных ложки (погашенная уксусом)
- Соль 1/2 Чайных ложки
- Яйцo 2 Штуки
- Растительное масло 400 Миллилитров (для фритюра)
Количество порций 4
Калорийность
486 ккал
Калорийность
4 г
Белки
42 г
Жиры
26 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пончики творожные "Вкуснятина" из детства»
Подготовьте все необходимые ингредиенты.
В миску выложите весь творог, добавьте яйца, сахар, соль.
Активно перемешайте все эти ингредиенты, можно перебить погружным блендером.
К творожной смеси просейте муку и добавьте соду, гашеную уксусом.
Замесите мягкое тесто, оно почти не прилипает к рукам.
Из этого теста скатайте колбаску и нарежьте на одинаковые кусочки, которые скатайте в шарики. У меня вес одного такого шарика 23-25 граммов.
В сотейнике разогрейте на среднем огне (или даже чуть меньше, чем средний) растительное масло для фритюра и уже в хорошо разогретое масло выкладывайте шарики из творожного теста небольшими партиями. Обжаривайте шарики-пончики до аппетитного золотистого оттенка. Готовые пончики выложите на бумажное полотенце, избавляясь таким образом от излишков растительного масла.
Творожные пончики подавайте к столу, чуть присыпав сахарной пудрой.