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Пончики творожные «Вкуснятина» из детства

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Пончики творожные «Вкуснятина» из детства

Описание приготовления:

Творог выбирайте максимально доступной вам жирности, у меня 9%. Я использую гашеную уксусом соду, если хотите, замените на 1/2 ч.л. разрыхлителя. Важно, чтобы масло было без запаха (т.е. рафинированное) и было бы его достаточное количество, чтобы пончики при обжаривании были полностью покрыты.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог Блюдо: Выпечка / Пончики

Состав / Ингредиенты:

  • Творог 300 Грамм
  • Мука 300 Грамм
  • Сахар 80 Грамм
  • Сода 1/2 Чайных ложки (погашенная уксусом)
  • Соль 1/2 Чайных ложки
  • Яйцo 2 Штуки
  • Растительное масло 400 Миллилитров (для фритюра)

Количество порций 4

Калорийность

486 ккал

Калорийность

4 г

Белки

42 г

Жиры

26 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пончики творожные "Вкуснятина" из детства»

Пончики творожные "Вкуснятина" из детства

Подготовьте все необходимые ингредиенты.

Пончики творожные "Вкуснятина" из детства

В миску выложите весь творог, добавьте яйца, сахар, соль.

Пончики творожные "Вкуснятина" из детства

Активно перемешайте все эти ингредиенты, можно перебить погружным блендером.

Пончики творожные "Вкуснятина" из детства

К творожной смеси просейте муку и добавьте соду, гашеную уксусом.

Пончики творожные "Вкуснятина" из детства

Замесите мягкое тесто, оно почти не прилипает к рукам.

Пончики творожные "Вкуснятина" из детства

Из этого теста скатайте колбаску и нарежьте на одинаковые кусочки, которые скатайте в шарики. У меня вес одного такого шарика 23-25 граммов.

Пончики творожные "Вкуснятина" из детства

В сотейнике разогрейте на среднем огне (или даже чуть меньше, чем средний) растительное масло для фритюра и уже в хорошо разогретое масло выкладывайте шарики из творожного теста небольшими партиями. Обжаривайте шарики-пончики до аппетитного золотистого оттенка. Готовые пончики выложите на бумажное полотенце, избавляясь таким образом от излишков растительного масла.

Пончики творожные "Вкуснятина" из детства

Творожные пончики подавайте к столу, чуть присыпав сахарной пудрой.

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