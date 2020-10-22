Наматрасник представляет собой изделие, предназначенное для защиты матраса от загрязнений, деформации, а так же для повышения уровня полезных и гигиенических свойств вашего места для сна. Наматрасник существенно отличается от чехла. Если матрас закрывается чехлом со всех сторон, то наматрасник https://spb.magic-sleep.ru надевают поверх матраса и он обеспечивают защиту сверху и по бокам.

Особенности наматрасников.

Ключевую роль для наматрасников играет способ наполнения, так как от него зависит уровень жесткости. Они бывают следующих вариантов:

Кокосовая койра. Натуральный наполнитель с повышенной жесткостью. Производится из прессованных кокосовых волокон — это экологически чистый материал, износостойкий и вентилируемый.

Природный латекс. Отличается высокой эластичностью, надежностью, применяется в мягких наматрасниках.

Искусственный латекс. Данное сырьё характеризуется низкой стоимостью, при этом не выделяет вредных для человека веществ.

Меморикс. Высокотехнологичная пена с особой пористой структурой, которая отлично приспосабливается под контуры человеческого тела. В результате сон становится более комфортным, так как мягкие ткани не сдавливаются, и кровь свободно циркулирует, какую бы позу ни принял человек.

На основе финансовых возможностей и вкусовых предпочтений клиентов, наматрасники дополняются несколькими характеристиками: антибактериальная пропитка, устойчивость к жидкости, гипоаллергенность материалов и т. д.

Например, для людей, страдающих аллергией идеальным вариантом считается наматрасник с покрытием из микрофибры. Данный материал отличается долгим сроком службы и высоким качеством.

Критерии выбора наматрасника.

Во время выбора наматрасника необходимо акцентировать внимание на следующие нюансы:

цена наматрасника и его качество;

срок эксплуатации;

особенности внешнего вида;

состав и характеристики наматрасника.

Преимущества наматрасников.

На сегодняшний день наматрасники пользуются огромным спросом. Этому способствуют следующие преимущества:

Защита от грязи и износа; Устойчивость к влаге; Широкий ассортимент выбора; Приемлемая стоимость.

Для продления срока службы матраса, были разработаны наматрасники. Они необходимы для увеличения прочности матраса и его защиты от внешних воздействий. Иногда его применяют, когда необходимо объединить два матраса в одно спальное место. Отдельные виды наматрасников обеспечивают высокий уровень термоизоляции, устраняя возможность потери тепла.