Описание приготовления:

Сегодня будем готовить наваристый и ароматный бульон из свинины, аналогично можно приготовить бульон и на основе любого другого мяса на косточке, но учитывайте, что время приготовления, а так же вкус и калорийность блюда изменится. Например, индейка или курица готовятся меньше, чем свинина, а для говядины понадобится наоборот дольше времени. Лучшая свинина для бульона — с тонким слоем сала, выбирайте кусок обязательно на кости, чтобы получить наваристый и сытный бульон. В идеале мясо должно быть свежее, но если у вас нет такой возможности, то конечно можно взять мясо и из морозилки. Главное условие — оно должно быть разморожено по всем правилам, при комнатной температуре. Если вы ещё не варили самостоятельно мясной бульон, то обязательно обратите внимание на данный рецепт.

Назначение: На обед Основной ингредиент: Мясо Блюдо: Супы / Бульоны

Состав / Ингредиенты:

Мясо 600 Грамм (на кости, у меня свинина)

Лук 1 Штука

Морковь 1 Штука

Чеснок 3 Зубчика

Петрушка 1/2 Пучка

Соль По вкусу

Вода 2 Литра

Лавровый лист 2 Штуки

Перец горошком По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

161 ккал

Калорийность

12 г

Белки

11 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Мясной бульон»

Подготовьте все ингредиенты по списку. Морковь и чеснок очистите и ополосните. С лука снимите только верхние части шелухи, не счищая нижних, хорошо промойте и отрежьте то, что посчитаете нужным. Я срезаю немного кончики. Мясо промойте и обсушите бумажным полотенцем.

Выложите мясо в кастрюлю и залейте холодной водой. Почему именно холодная вода, а не кипяток? Дело в том, что при медленном нагревании мясо будет выделять экстрактивные вещества, которые и насытят бульон. Мясо так же не стоит резать, оно должно отдавать свои соки медленно.

Добавьте в кастрюлю лук, чеснок и нарезанную произвольно (не мелко!) морковь.

Добавьте лавровый лист и перец горошком. Так же добавьте петрушку или любую другую зелень по вкусу. Для удобства свяжите зелень в тугой пучок при помощи нитки, чтобы его потом было проще вытащить.

Доведите бульон до кипения, снимите пенку, сделайте огонь минимальным и варите бульон от 1 до 1,5 часов (до готовности мяса). Соль добавляем за 15 минут до окончания варки!

Готовый мясной бульон процедите через сито или марлю. Мясо отделите от костей. Мясо можете вернуть обратно в бульон или подать отдельно на тарелке.

Подавайте бульон с чем пожелаете. Приятного аппетита!