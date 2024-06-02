Описание приготовления:
Сегодня будем готовить наваристый и ароматный бульон из свинины, аналогично можно приготовить бульон и на основе любого другого мяса на косточке, но учитывайте, что время приготовления, а так же вкус и калорийность блюда изменится. Например, индейка или курица готовятся меньше, чем свинина, а для говядины понадобится наоборот дольше времени. Лучшая свинина для бульона — с тонким слоем сала, выбирайте кусок обязательно на кости, чтобы получить наваристый и сытный бульон. В идеале мясо должно быть свежее, но если у вас нет такой возможности, то конечно можно взять мясо и из морозилки. Главное условие — оно должно быть разморожено по всем правилам, при комнатной температуре. Если вы ещё не варили самостоятельно мясной бульон, то обязательно обратите внимание на данный рецепт.
Назначение: На обед Основной ингредиент: Мясо Блюдо: Супы / Бульоны
Состав / Ингредиенты:
- Мясо 600 Грамм (на кости, у меня свинина)
- Лук 1 Штука
- Морковь 1 Штука
- Чеснок 3 Зубчика
- Петрушка 1/2 Пучка
- Соль По вкусу
- Вода 2 Литра
- Лавровый лист 2 Штуки
- Перец горошком По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
161 ккал
Калорийность
12 г
Белки
11 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Мясной бульон»
Подготовьте все ингредиенты по списку. Морковь и чеснок очистите и ополосните. С лука снимите только верхние части шелухи, не счищая нижних, хорошо промойте и отрежьте то, что посчитаете нужным. Я срезаю немного кончики. Мясо промойте и обсушите бумажным полотенцем.
Выложите мясо в кастрюлю и залейте холодной водой. Почему именно холодная вода, а не кипяток? Дело в том, что при медленном нагревании мясо будет выделять экстрактивные вещества, которые и насытят бульон. Мясо так же не стоит резать, оно должно отдавать свои соки медленно.
Добавьте в кастрюлю лук, чеснок и нарезанную произвольно (не мелко!) морковь.
Добавьте лавровый лист и перец горошком. Так же добавьте петрушку или любую другую зелень по вкусу. Для удобства свяжите зелень в тугой пучок при помощи нитки, чтобы его потом было проще вытащить.
Доведите бульон до кипения, снимите пенку, сделайте огонь минимальным и варите бульон от 1 до 1,5 часов (до готовности мяса). Соль добавляем за 15 минут до окончания варки!
Готовый мясной бульон процедите через сито или марлю. Мясо отделите от костей. Мясо можете вернуть обратно в бульон или подать отдельно на тарелке.
Подавайте бульон с чем пожелаете. Приятного аппетита!