Остеопатия: что это такое и что лечит у детей и взрослых

Что такое остеопатия?

Остеопатия — это достаточно новое для России направление в традиционной медицине. Остеопатия подразумевает использование для диагностики и лечения пациента различных ручных техник.

В связи с тем, что этот метод безопасен и очень эффективен, все больше пациентов пользуются услугами остеопатов. В частности, детский остеопат может устранить такие проблемы, как дисплазия тазобедренных суставов, последствия родовых травм, подвывихи шейных позвонков, сколиоз и многие другие недуги, которые в дальнейшем могут перерасти в тяжелые хронические заболевания. Дальше узнаете, что такое остеопатия и что лечит.

Официально остеопатия появилась в 19 столетии в Америке. Хирург Эндрю Тейлору Стиллу разработал методику диагностики и лечения больных, основываясь на методах мануальной терапии и последних научных исследованиях.

Основные принципы остеопатии:

Организм нужно рассматривать не как отдельные органы, а как единую систему в которой все системы и органы взаимосвязаны. Организм — это чрезвычайно сложный биологический механизм, который способен к самоизлечению при определенных внешних факторах. Существует прямая взаимозависимость между анатомическими структурами и физиологическими функциями: структура управляет функцией, и наоборот.

Многих людей интересует, чем отличается остеопатия от мануальной терапии? Мануальная терапия специализируется на проблемах только костно мышечного аппарата, тогда как остеопатия занимается лечением всех органов и систем. Кроме того, задачей остеопатии является выявление причины заболевания, тогда как мануальная терапия устраняет последствия.

Детский остеопат – альтернатива таблеткам

Для каждого родителя недуг крохи – это настоящее испытание. Как помочь? Что предпринять? Терапия маленьких детей ограничена довольно узким кругом лекарственных препаратов, а порой медикаментозное лечение и вовсе не актуально. И тогда на помощь приходит профессиональный остеопат. Там, где бессильна официальная медицина и неприемлемы современные методики терапии, а районный терапевт разводит руками, с успехом работает остеопат для ребенка.

Немного об остеопатии

Более ста лет назад американский хирург Э.Т. Стилл выдвинул основные принципы остеопатии и предложил ряд постулатов подобного врачевания. Данная терапия основывается на «единстве» всего организма. Проще говоря, если патологически изменен один орган, это непременно повлечет нарушения во всем организме в целом. Все органы и системы в теле человека связаны между собой теснейшей анатомической и физиологической связью, что позволяет организму функционировать как единой и целостной системе. Например, если пациент страдает каким-либо заболеванием почек, то нарушается целый ряд физиологических процессов: больной орган напрягается и уплотняется, давит на окружающие его органы и ткани, сигналы «боли» поступают в ЦНС, вынуждая организм к компенсаторным действиям, вовлекаются мобилизационные силы и все органы «пытаются справиться» с недугом. Кроме того, при почечной патологии нарушается нормальная работа надпочечников, что ведет к гормональному сбою и повышению артериального давления. То есть тесная взаимосвязь всех органов и систем очевидна.

Остеопат для юных пациентов

Дети – крайне подвижные и «пластичные» существа, при падении малыш даже не замечает, как ненароком смещается или изменяет первоначальную структуру его костная ткань. Эти изменения не видны в юном возрасте, но через годы они могут стать предметом немалых расстройств. Незначительные «колики» и «газики» являются следствием изменений в организме ребенка, и если после укропной водички крохе полегчает, это не значит, что патологического процесса больше нет. Работа остеопата заключается в восстановлении естественных связей в организме. Ведь когда малыш страдал от кишечных спазмов, уже был запущен патологический процесс, и теперь нужно все повернуть вспять.

В помощи остеопата особенно нуждаются:

малыши, появившиеся на свет в ходе патологических родов;

младенцы с родовыми травмами;

дети с дисплазией суставов, гипертонусом, церебральным параличом;

крохи с задержкой физического и психомоторного развития;

юные пациенты с нарушениями функционирования различных органов и систем.

Остеопатия – это наиболее приемлемый и естественный способ избавить ребенка от спазмов, мышечных болей и вернуть юный организм в нормальное слаженное функционирование. Противопоказаний к данной терапии нет, а первый сеанс желательно провести в возрасте 15-17 часов жизни, так грамотный специалист поможет предотвратить все возможные осложнения у новорожденного после родов. Остеопат поможет снять боль, спазм, вернуть «на место» все органы и костные элементы и восстановить гармонию и слаженную работу всего организма в целом.

Дети – это самое ценное, что у нас есть! Позаботьтесь о здоровом и благополучном будущем своей крохи!