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Винегрет «Новогодний»

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Винегрет «Новогодний»

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить винегрет «Новогодний». Вместо замороженного горошка можно использовать консервированный. Если любите, то можно добавить в салат красный лук и квашеную капусту. По составу винегрет тоже немного отличается от традиционной версии, но получается вкусно и необычно! Берите на заметку!
Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Овощи Блюдо: Салаты / Винегрет Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Картофель 2-3 Штук
  • Морковь 1 Штука
  • Солёный огурец 2-3 Штук
  • Свекла 1-2 Штук
  • Зеленый горошек 120 Грамм (замороженный)
  • Каперсы 2 Ст. ложки
  • Масло оливковое 3 Ст. ложки
  • Горчица 1 Чайная ложка
  • Белый винный уксус 1-2 Чайных ложек
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу
  • Мука 10 Грамм
  • Масло растительное 40 Грамм
  • Вода 90 Грамм
  • Ростки гороха 40 Грамм
  • Пищевой краситель 2-3 Капель

Количество порций 3

Как приготовить «Винегрет «Новогодний»»

Винегрет «Новогодний»

Подготовьте все ингредиенты.

Винегрет «Новогодний»

Морковь и свеклу запеките в фольге в духовке до мягкости. Полностью остудите.

Винегрет «Новогодний»

Картофель отварите в мундирах и тоже охладите.

Винегрет «Новогодний»

Нарежьте маленькими кубиками свеклу, соленый огурец, картофель и морковь.

Винегрет «Новогодний»

Зеленый горошек разморозьте в теплой воде.

Винегрет «Новогодний»

Для заправки смешайте оливковое масло с винным уксусом, горчицей, солью и черным молотым перцем.

Винегрет «Новогодний»

Добавьте в миску с овощами зеленый горошек и каперсы. Заправьте и перемешайте.

Винегрет «Новогодний»

Для ажурных чипсов смешайте 10 грамм муки с частью воды и размешайте до однородности, так в тесте не будет комочков.

Винегрет «Новогодний»

Влейте оставшуюся воду и еще раз перемешайте. Затем влейте 40 грамм растительного масла и еще раз перемешайте.

Винегрет «Новогодний»

Получившееся тесто подкрасьте с помощью пищевого красителя. Если хотите использовать несколько цветов, то разделите тесто по разным мисочкам. Я для зеленого цвета использовала пару капель синего, желтого и черного красителя.

Винегрет «Новогодний»

Разогрейте сковороду на среднем огне. Выложите немного теста и жарьте чипс, пока он не перестанет пузыриться и стрелять маслом. Готовые чипсы переложите на сухое бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло.

Винегрет «Новогодний»

Винегрет выложите порционно в кулинарное кольцо. Плотно утрамбуйте, чтобы салат не разваливался. Сверху украсьте ажурными чипсами и ростками гороха.

Винегрет «Новогодний»

Винегрет «Новогодний» готов, приятного аппетита! С наступающим Новым годом!

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