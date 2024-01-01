Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить винегрет «Новогодний». Вместо замороженного горошка можно использовать консервированный. Если любите, то можно добавить в салат красный лук и квашеную капусту. По составу винегрет тоже немного отличается от традиционной версии, но получается вкусно и необычно! Берите на заметку!
Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Овощи Блюдо: Салаты / Винегрет Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Картофель 2-3 Штук
- Морковь 1 Штука
- Солёный огурец 2-3 Штук
- Свекла 1-2 Штук
- Зеленый горошек 120 Грамм (замороженный)
- Каперсы 2 Ст. ложки
- Масло оливковое 3 Ст. ложки
- Горчица 1 Чайная ложка
- Белый винный уксус 1-2 Чайных ложек
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Мука 10 Грамм
- Масло растительное 40 Грамм
- Вода 90 Грамм
- Ростки гороха 40 Грамм
- Пищевой краситель 2-3 Капель
Количество порций 3
Как приготовить «Винегрет «Новогодний»»
Подготовьте все ингредиенты.
Морковь и свеклу запеките в фольге в духовке до мягкости. Полностью остудите.
Картофель отварите в мундирах и тоже охладите.
Нарежьте маленькими кубиками свеклу, соленый огурец, картофель и морковь.
Зеленый горошек разморозьте в теплой воде.
Для заправки смешайте оливковое масло с винным уксусом, горчицей, солью и черным молотым перцем.
Добавьте в миску с овощами зеленый горошек и каперсы. Заправьте и перемешайте.
Для ажурных чипсов смешайте 10 грамм муки с частью воды и размешайте до однородности, так в тесте не будет комочков.
Влейте оставшуюся воду и еще раз перемешайте. Затем влейте 40 грамм растительного масла и еще раз перемешайте.
Получившееся тесто подкрасьте с помощью пищевого красителя. Если хотите использовать несколько цветов, то разделите тесто по разным мисочкам. Я для зеленого цвета использовала пару капель синего, желтого и черного красителя.
Разогрейте сковороду на среднем огне. Выложите немного теста и жарьте чипс, пока он не перестанет пузыриться и стрелять маслом. Готовые чипсы переложите на сухое бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло.
Винегрет выложите порционно в кулинарное кольцо. Плотно утрамбуйте, чтобы салат не разваливался. Сверху украсьте ажурными чипсами и ростками гороха.
Винегрет «Новогодний» готов, приятного аппетита! С наступающим Новым годом!