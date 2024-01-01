Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить винегрет «Новогодний». Вместо замороженного горошка можно использовать консервированный. Если любите, то можно добавить в салат красный лук и квашеную капусту. По составу винегрет тоже немного отличается от традиционной версии, но получается вкусно и необычно! Берите на заметку!

Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Овощи Блюдо: Салаты / Винегрет Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Картофель 2-3 Штук

Морковь 1 Штука

Солёный огурец 2-3 Штук

Свекла 1-2 Штук

Зеленый горошек 120 Грамм (замороженный)

Каперсы 2 Ст. ложки

Масло оливковое 3 Ст. ложки

Горчица 1 Чайная ложка

Белый винный уксус 1-2 Чайных ложек

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Мука 10 Грамм

Масло растительное 40 Грамм

Вода 90 Грамм

Ростки гороха 40 Грамм

Пищевой краситель 2-3 Капель

Количество порций 3

Как приготовить «Винегрет «Новогодний»»

Подготовьте все ингредиенты.

Морковь и свеклу запеките в фольге в духовке до мягкости. Полностью остудите.

Картофель отварите в мундирах и тоже охладите.

Нарежьте маленькими кубиками свеклу, соленый огурец, картофель и морковь.

Зеленый горошек разморозьте в теплой воде.

Для заправки смешайте оливковое масло с винным уксусом, горчицей, солью и черным молотым перцем.

Добавьте в миску с овощами зеленый горошек и каперсы. Заправьте и перемешайте.

Для ажурных чипсов смешайте 10 грамм муки с частью воды и размешайте до однородности, так в тесте не будет комочков.

Влейте оставшуюся воду и еще раз перемешайте. Затем влейте 40 грамм растительного масла и еще раз перемешайте.

Получившееся тесто подкрасьте с помощью пищевого красителя. Если хотите использовать несколько цветов, то разделите тесто по разным мисочкам. Я для зеленого цвета использовала пару капель синего, желтого и черного красителя.

Разогрейте сковороду на среднем огне. Выложите немного теста и жарьте чипс, пока он не перестанет пузыриться и стрелять маслом. Готовые чипсы переложите на сухое бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло.

Винегрет выложите порционно в кулинарное кольцо. Плотно утрамбуйте, чтобы салат не разваливался. Сверху украсьте ажурными чипсами и ростками гороха.

Винегрет «Новогодний» готов, приятного аппетита! С наступающим Новым годом!