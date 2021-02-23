Подъемник для инвалидов в школу

Инклюзивное образование – это важная часть реализации программы «Доступная среда». Дети инвалиды и школьники, не имеющие проблем со здоровьем должны учиться вместе. Это позволит социализироваться одним и сделает более толерантными других.

Инклюзивное образование может осуществляться только в тех школах, которые адоптированы для нужд людей с ограниченными возможностями. Сделать общеобразовательные учреждения доступными можно лишь одним способом – установив все необходимое оборудование для инвалидов. В первую очередь это касается адаптации входных узлов, в конструкции которых имеются лестницы, являющиеся непреодолимым препятствием для инвалидов колясочников. Также рекомендуем вам прочесть отчет для маломобильных групп населения.

Как правило, входные узлы оснащаются пандусами, но их установка не всегда возможна. В такой ситуации им на смену приходят подъемники для инвалидов, которые имеют массу преимуществ над пандусами. Основным из них является отсутствие необходимости приложения усилий со стороны людей с ограниченными возможностями при преодолении препятствий. Кроме того, к основным преимуществам следует отнести компактность. Подъемник, в отличие от пандуса не загромоздит входной узел здания.

В настоящее время существует два вида подъемников чаще всего устанавливаемых во входных узлах зданий:

Наклонные, устанавливаемые на лестничных маршах. Это не всегда удобно так как в рабочем состоянии платформа подъемника имеет довольно большие размеры.

Вертикальны, имеющие более компактные размеры.

Также следует упомянуть о кресельных и лифтовых подъемниках, но они не подходят для эксплуатации в общеобразовательных учреждениях. Первые эксплуатируются в частных домах или открытых территориях, имеющих значительные перепады высот. Стоит обратить внимание, что они предназначены лишь для транспортировки человека без инвалидной коляски. Вторые устанавливаются в специальных шахтах, когда имеется необходимость перемести пассажира на значительную высоту. Они нашли свое применение в метро, надземных переходах и т. д.

Из всего вышесказанного становится понятно, что для образовательных учреждений наилучшим решение является вертикальный подъемник. Именно о нем и пойдет речь далее.

Технические характеристики

Залогом успешной работы подъемника являются его эксплуатационные характеристики. Вертикальный подъемник сочетает в себе полную безопасность для пассажира, простоту технического обслуживания и долгий срок службы. Все это возможно именно благодаря присущим ему техническим характеристикам. Убедитесь в этом сами, изучив их в таблице, представленной ниже.

Особенности

К основным особенностям вертикальной подъемной платформы следует отнести:

Плавность хода, обеспечивающую комфортное перемещение.

Эстетический внешний вид, позволяющий вписаться в любой интерьер.

Высокую грузоподъемность, благодаря которой подъемник способен осуществить подъем любого пассажира на нужную высоту и т. д.

Дополнительно следует упомянуть простоту управления, которое осуществляется непосредственно пассажиром платформы. Как правило, управление выполняется с помощью кнопки постоянного нажатия, но возможны и иные варианты.

Доставка и монтаж

Заказать подъемник для установки в общеобразовательном учреждении можно в нашей компании доступная среда. Мы готовы в кратчайшие сроки изготовить подъемную платформу любого вида, например, наклонный подъемник.

Помимо этого, мы предлагаем произвести доставку оборудования для людей с ограниченными возможностями в любую точку страны. Также выполняем монтаж. Гарантия предоставляется не только на оборудование, но и на все выполненные работы.