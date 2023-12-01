Описание приготовления:

Сочетание двух видов семги — копченая и вареная, дают удивительный результат. Паштет обязательно дополним сливочным сыром и сливками, за счет чего получится невероятно нежная консистенция. Такой паштет можно подавать на тостах или кусочках черного хлеба, можно им наполнить тарталетки или начинить блины. Простой в приготовлении рецепт и невероятный результат, обязательно пробуйте!

Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Семга Блюдо: Закуски / Паштеты

Состав / Ингредиенты:

Семга 150 Грамм (свежая)

Семга копченая 250 Грамм

Сливочный сыр 100 Грамм

Сливки 50 Миллилитров (10-25% жирности)

Зелень 20 Грамм (укроп и зеленый лук)

Сок лимона 1-2 Ст. ложек

Перец молотый По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

192 ккал

Калорийность

12 г

Белки

16 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Паштет из семги»

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Зелень ополосните и просушите, рыбу подготовьте свежую и копченую.

Свежую семгу переложите в кастрюлю с кипящей водой и варите 10 минут на умеренном огне. После переложите вареную рыбу в глубокую миску. Добавьте поломанную кусочками копченую рыбу.

Следом добавьте к рыбе сливочный сыр.

Укроп и зеленый лук ополосните и нарежьте мелко. Добавьте зелень ко всем ингредиентам. Выдавите сок лимона. Всыпьте немного молотого перца.

Теперь влейте охлажденные сливки в емкость со всеми ингредиентами.

При помощи погружного блендера измельчите все до однородности, до консистенции паштета. Далее снимите пробу и отрегулируйте вкус.

Подавайте паштет из семги к столу. Приятного аппетита!