Описание приготовления:
Сочетание двух видов семги — копченая и вареная, дают удивительный результат. Паштет обязательно дополним сливочным сыром и сливками, за счет чего получится невероятно нежная консистенция. Такой паштет можно подавать на тостах или кусочках черного хлеба, можно им наполнить тарталетки или начинить блины. Простой в приготовлении рецепт и невероятный результат, обязательно пробуйте!
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Семга Блюдо: Закуски / Паштеты
Состав / Ингредиенты:
- Семга 150 Грамм (свежая)
- Семга копченая 250 Грамм
- Сливочный сыр 100 Грамм
- Сливки 50 Миллилитров (10-25% жирности)
- Зелень 20 Грамм (укроп и зеленый лук)
- Сок лимона 1-2 Ст. ложек
- Перец молотый По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
192 ккал
Калорийность
12 г
Белки
16 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Паштет из семги»
Подготовьте все необходимые ингредиенты. Зелень ополосните и просушите, рыбу подготовьте свежую и копченую.
Свежую семгу переложите в кастрюлю с кипящей водой и варите 10 минут на умеренном огне. После переложите вареную рыбу в глубокую миску. Добавьте поломанную кусочками копченую рыбу.
Следом добавьте к рыбе сливочный сыр.
Укроп и зеленый лук ополосните и нарежьте мелко. Добавьте зелень ко всем ингредиентам. Выдавите сок лимона. Всыпьте немного молотого перца.
Теперь влейте охлажденные сливки в емкость со всеми ингредиентами.
При помощи погружного блендера измельчите все до однородности, до консистенции паштета. Далее снимите пробу и отрегулируйте вкус.
Подавайте паштет из семги к столу. Приятного аппетита!