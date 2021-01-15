Отдых в Затоке для студентов

Затока – семейный и молодежный курорт. Если семейные пары могут себе позволить проживание в достаточно хороших местах, то, что выбрать молодежи и студентам, у которых финансов не так много, а тянет к морю, на отдых в Затоке .

В первую очередь нужно садиться, открывать ноутбук или включать компьютер и начинать искать предложения по жилью. Причем ориентироваться скорее на более экономный сегмент жилья. Ведь когда тебе 20 – 25 лет, то важен дврайв, компания, впечатления, а не наличие или отсутствие определенных удобств в номере. На сайте moemore.com.ua можно отфильтровать жилье по классу и отобрать только более бюджетные, эконом варианты. Из таких, которые могут подойти на отдых в Затоке для молодежи и студентов сразу можно посоветовать базы Экономист, Электрон, Чайка, Витязь, Время.

Кроме баз отдыха большое количество предложений эконом класса находятся в частном секторе. Причем чем дальше от моря, тем будет дешевле, но не обязательно хуже! Возле Днестровского лимана достаточно много не дорогих предложений от частников.

Обязательно старайтесь забронировать жилье заранее, обговорив все нюансы с хозяевами или администрацией. Так как будем откровенны и большие студенческие или молодежные компании не все захотят взять…

Что касается того чем заняться днём или вечером… Понятно, что отдых в Затоке в большей мере подразумевает нахождение на пляже и молодежь будет «тусить» на пляже почти весь день. Тут можно загорать, купаться, покататься на скутере, банане и т.д. выпить холодного пива, поиграть в карты друзьями или просто поспать 🙂 Но главное не заснуть на палящем солнце, а то потом вам обеспечены 2-3 дня мучений.

После пляжа можно пару часов поспать и вот уже вечер, время, которого молодежь в Затоке очень ждет… Открываются многочисленные ночные клубы, кафе переходят в режим «танцы&караоке». Поэтому можно пить коктейли, курить кальян и танцевать всю ночь до самого утра. Говорить о каких-то конкретных местах смысла нет, так как и в Лиманском, Солнечном и Центральном районе масса различных клубов и кафе. А каждый год к ним присоединяются все новые. Очень классные места прямо на пляже, танцешь на песке и при желании можно даже окунуться в теплом ночном море.

Если вы собрались молодежной компанией или студенческой группой летом на отдых в Затоке, то ищите варианты и в путь! Тут масса развлечений для молодежи, танцы до утра, Черноморский загар и миллион строиз в инсте 🙂