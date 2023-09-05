Лучший выбор для школьников: как вкусно накормить ребенка во время активных будней
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Для детей важен не только вкус, но и внешний вид блюда / Фото Shutterstock
Что важно – с куриной голенью любой гарнир становится интереснее. Так что ребенок с радостью съест не только мясо, но и картошку, рис или салат.
Голени удобно делить на порции и держать в руке
Детям очень нравится тот факт, что они могут наслаждаться едой, держа ее в руках. Для взрослых же это большое облегчение, ведь голень – это та часть курицы, которая готовится порционно. А значит, вам не придется тратить дополнительное время на то, чтобы поделить блюдо на отдельные части.
Различные способы приготовления
Куриную голень можно готовить разными способами: жарить, запекать, грилировать или тушить в соусе. Это позволяет родителям экспериментировать и готовить блюдо именно так, как понравится каждому члену семьи.
Прекрасный выбор для любого времени суток
Ошибочно считать куриную голень исключительно «обеденным» или «вечерним» вариантом. Ее можно употреблять в любое время дня в сочетании практически с любыми гарнирами или салатами. Благодаря этой универсальности именно голень становится опцией №1 для школьной жизни.
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Голени – универсальное блюдо / Фото Shutterstock
Какие голени выбрать
Определиться с нужным продуктом – это только полдела. Не менее важно выбрать надежного и проверенного производителя, ведь речь идет о наших детях, которым мы хотим дать только самое лучшее.
Для того, чтобы не вдаваться в долгие исследования и не искать «тот самый» продукт методом проб и ошибок, следует выбирать голени, которые не содержат антибиотиков и гормонов роста и готовы к приготовлению: уже очищены, вымыты и герметично упакованы.
Такие голени всегда оправдают ваши ожидания и станут полезным топливом для новых свершений вашего ребенка. Поэтому советуем запастись этим продуктом и самостоятельно убедиться, что это лучший выбор для школьников.