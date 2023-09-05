Портал про города-курорты | Perekop

Лучший выбор для школьников: как вкусно накормить ребенка во время активных будней

На чтение: 3 минуты
Лучший выбор для школьников: как вкусно накормить ребенка во время активных будней

Бережные родители знают, что главная составляющая энергичности ребенка – это еда. Так что в современном мире, где каждый день наполнен активной умственной и физической деятельностью, важно позаботиться о сбалансированном рационе.

НОВОСТИ ВКУСНО

Правильное меню играет значительную роль в успешном обучении. Однако для многих родителей полезная и питательная пища ассоциируется со сложными блюдами, которые не всегда нравится детям, рассказывает 24 Канал.

Читайте на мангале, в духовке и на сковороде: 3 способа приготовления куриных голеней на любой вкус

Чтобы исправить это убеждение, рассказываем о критериях, которым должно соответствовать сбалансированное меню, а также о продукте, что поможет школьникам оставаться продуктивными и активными в течение насыщенного дня.

Почему родителям стоит обратить внимание на куриные голени

Чтобы ребенок смог раскрыть свой потенциал наполно, родителям следует позаботиться об особом меню. В общем, при его формировании важно учесть:

  • вкус, чтобы ребенок кушал охотно и с аппетитом,
  • питательность, чтобы организм получил нужные энергию и нутриенты,
  • удобство, ведь малыши с большой вероятностью выберут то блюдо, которое родители позволят есть даже руками.

Один из продуктов, который отвечает этим характеристикам и является одним из безоговорочных фаворитов среди детей – куриная голень. У нее просто множество преимуществ, которые стоит взять на вооружение родителям, выбирающим для своих школьников лучше всего.

Хрустящая корочка и нежное мясо

Куриная голень – это сочетание лучших характеристик курятины. Снаружи она покрыта хрустящей корочкой, а внутри – содержится нежное и сочное мясо. Это сочетание текстур делает куриную голень по-особому вкусным блюдом.

Привлекательный внешний вид

Для детей важен не только вкус, но внешний вид блюда. Благодаря особой форме и золотистой корочке куриная голень отличается от других продуктов и особенно аппетитна для маленьких гурманов.

Для детей важен не только вкус, но и внешний вид блюда / Фото Shutterstock

Что важно – с куриной голенью любой гарнир становится интереснее. Так что ребенок с радостью съест не только мясо, но и картошку, рис или салат.

Голени удобно делить на порции и держать в руке

Детям очень нравится тот факт, что они могут наслаждаться едой, держа ее в руках. Для взрослых же это большое облегчение, ведь голень – это та часть курицы, которая готовится порционно. А значит, вам не придется тратить дополнительное время на то, чтобы поделить блюдо на отдельные части.

Различные способы приготовления

Куриную голень можно готовить разными способами: жарить, запекать, грилировать или тушить в соусе. Это позволяет родителям экспериментировать и готовить блюдо именно так, как понравится каждому члену семьи.

Прекрасный выбор для любого времени суток

Ошибочно считать куриную голень исключительно «обеденным» или «вечерним» вариантом. Ее можно употреблять в любое время дня в сочетании практически с любыми гарнирами или салатами. Благодаря этой универсальности именно голень становится опцией №1 для школьной жизни.

К теме Любимые завтраки по-новому: 3 рецепта с куриными голеньми

Голени – универсальное блюдо / Фото Shutterstock

Какие голени выбрать

Определиться с нужным продуктом – это только полдела. Не менее важно выбрать надежного и проверенного производителя, ведь речь идет о наших детях, которым мы хотим дать только самое лучшее.

Для того, чтобы не вдаваться в долгие исследования и не искать «тот самый» продукт методом проб и ошибок, следует выбирать голени, которые не содержат антибиотиков и гормонов роста и готовы к приготовлению: уже очищены, вымыты и герметично упакованы.

Такие голени всегда оправдают ваши ожидания и станут полезным топливом для новых свершений вашего ребенка. Поэтому советуем запастись этим продуктом и самостоятельно убедиться, что это лучший выбор для школьников.

Что будем искать? Например,Человек