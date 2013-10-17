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Как известно, у природы-матушки не существует плохой погоды. Поэтому и в ноябре можно отлично провести свое время на Крымском полуострове.



Отдых в Крыму в ноябре оценят те люди, которые желают увидеть местную природу в преддверии зимы, познакомиться с достопримечательностями полуострова или подлечиться в санатории. Последних в Крыму достаточно много. Фотографы-любители смогут привезти домой много снимков, поклонники активного отдыха – посвятить свой отпуск пешим или велосипедным прогулкам.

Туристы сравнивают ноябрьскую погоду в Крыму с сентябрем в Москве. Столбик термометра, показывая днем +20°С, ночью он может опускаться немного ниже нулевой отметки. Морская вода в ноябре остывает до +13°С, и поплескаться в море проявляют желание только экстрималы. А вот прогулки по набережной или по береговой линии принесут только удовольствие. Так же как и походы в Крымские горы.

Отдых в Крыму в ноябре в любом городе полуострова увлечет посещением достопримечательностей. В Ялте в этом месяце все так же цветет и благоухает Никитский ботанический сад. В ноябре на ежегодной выставке перед посетителями предстает море хризантем – 300 различных видов цветов радуют своим великолепием. С детьми в этом городе можно сходить в зоопарк, взрослым предлагается на канатной дороге отправиться на гору Ай-Петри.

В Севастополе много прекрасных мест для посещения. Это древний Херсонес и Диорама «Штурм Сапун-горы», повествующая о военных событиях мая 1944 г. прошлого столетия, Панорама и Музей океанографии. В Алупке гостей Крыма ждет встреча с прекрасным Воронцовским дворцом, ставшим во время Крымской конференции в феврале 1945 г. местожительством английской делегации во главе с У. Черчиллем.

Бахчисарай подарит встречу с великолепным Ханским дворцом и Парком миниатюр, на территории которого разместились макеты важнейших крымских (и не только) достопримечательностей. А в Гурзуфе, расположившись на скале высотой 1456 м в легендарной Беседке ветров, путешественники будут восторгаться изумительным видом на гору и мыс Аю-Даг и Черное море.

В Крыму практически каждый квадратный метр территории – это какая-либо достопримечательность. Много мест, связанных с кинематографом. На полуострове снималось множество фильмов: сказок и комедий, приключений и мелодрам. И осмотреть все местные достопримечательности за одну поездку не получится. Просто не хватит на это времени. Значит будет повод вернуться в Крым еще не один раз.

Поклонникам активного отдыха понравится совершать велопрогулки по полуострову. Маршруты составлены и для новичков, и для профи. Не менее увлекательна езда верхом, она понравится даже тем, кто никогда не сидел в седле. Об этом позаботятся опытные инструкторы.

Любители рыбалки смогут с пользой провести время, сидя на морском прибрежье, реке или озере. Не остаться без улова помогут многочисленные рыбные хозяйства и кооперативы, обеспечивающие рыбаков необходимым инвентарем.