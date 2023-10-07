Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить листья салата на зиму. Контейнеры лучше выбирать небольшого объёма (примерно на 200-300 мл.), чтобы хватало на 1 порцию. Если хотите сэкономить место в морозилке, то используйте вакуумные пакеты. Такой способ будет актуален для тех, у кого свой огород и остается много салата, который вы не успеваете съесть. Замороженные салатные листья потом можно добавлять в горячие блюда, супы и овощные рагу, получается отличная витаминная добавка!
Основной ингредиент: Листья салата / Зелень Блюдо: Заготовки
Состав / Ингредиенты:
- Листья салата 400 Грамм
Количество порций 6
Калорийность
16 ккал
Калорийность
0 г
Белки
1 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Заморозка листьев салата на зиму»
Подготовьте листовой салат.
Разделите салат на отдельные листья. Уберите стебли.
Помойте и тщательно обсушите с помощью бумажных полотенец.
Крупно порежьте салатные листья.
Разложите по чистым пищевым контейнерам, закройте крышкой и уберите в морозилку.
Листья салата на зиму готовы.