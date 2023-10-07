Портал про города-курорты | Perekop

Заморозка листьев салата на зиму

На чтение: 1 минута
Заморозка листьев салата на зиму

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить листья салата на зиму. Контейнеры лучше выбирать небольшого объёма (примерно на 200-300 мл.), чтобы хватало на 1 порцию. Если хотите сэкономить место в морозилке, то используйте вакуумные пакеты. Такой способ будет актуален для тех, у кого свой огород и остается много салата, который вы не успеваете съесть. Замороженные салатные листья потом можно добавлять в горячие блюда, супы и овощные рагу, получается отличная витаминная добавка!
Основной ингредиент: Листья салата / Зелень Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

  • Листья салата 400 Грамм

Количество порций 6

Калорийность

16 ккал

Калорийность

0 г

Белки

1 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Заморозка листьев салата на зиму»

Заморозка листьев салата на зиму

Подготовьте листовой салат.

Заморозка листьев салата на зиму

Разделите салат на отдельные листья. Уберите стебли.

Заморозка листьев салата на зиму

Помойте и тщательно обсушите с помощью бумажных полотенец.

Заморозка листьев салата на зиму

Крупно порежьте салатные листья.

Заморозка листьев салата на зиму

Разложите по чистым пищевым контейнерам, закройте крышкой и уберите в морозилку.

Заморозка листьев салата на зиму

Листья салата на зиму готовы.

Что будем искать? Например,Человек