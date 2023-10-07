Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить листья салата на зиму. Контейнеры лучше выбирать небольшого объёма (примерно на 200-300 мл.), чтобы хватало на 1 порцию. Если хотите сэкономить место в морозилке, то используйте вакуумные пакеты. Такой способ будет актуален для тех, у кого свой огород и остается много салата, который вы не успеваете съесть. Замороженные салатные листья потом можно добавлять в горячие блюда, супы и овощные рагу, получается отличная витаминная добавка!

Основной ингредиент: Листья салата / Зелень Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

Листья салата 400 Грамм

Количество порций 6

Калорийность

16 ккал

Калорийность

0 г

Белки

1 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Заморозка листьев салата на зиму»

Подготовьте листовой салат.

Разделите салат на отдельные листья. Уберите стебли.

Помойте и тщательно обсушите с помощью бумажных полотенец.

Крупно порежьте салатные листья.

Разложите по чистым пищевым контейнерам, закройте крышкой и уберите в морозилку.

Листья салата на зиму готовы.