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Отдых – это значимое событие в жизни каждого человека. Большую роль в этом деле играет место, в котором вы его проведете. Если собрались посетить Крым, то вам необходимо знать наилучшие места. Отели Крыма «все включено» со своим пляжем станут для отличным выбором.



Ателика Таврида

Юго-запад Крымского побережья, а именно село Угловое – это месторасположение отеля. В вашем распоряжении наличие уютнейших номеров современного типа, приятные климатические условия, услуга «Все включено», а также разнообразные развлечения, включая аниматоров. Цены на номера в пределах 1800 рублей с человека. Это место станет идеальным как для взрослых, так и для детей.

На территории размещены два корпуса, один трехэтажный, другой четырехэтажный, они соединены переходами. Посетив отельный комплекс, вы получите:

Столовую и закусочную. Вас обеспечат трехразовым питанием, задействуя систему «шведский стол». Ассортимент блюд впечатлит даже самого требовательного клиента, для детей представленно детское меню. Обед и ужин подаются вместе с лучшими крымскими винами или пивом (по желанию). В закусочной можно отведать легкие закуски, к примеру, пиццу, фрукты, а также безалкогольные напитки. Выбор очень велик.

Бассейн открытого типа, наполненный пресной водой. Его объемы велики. Также доступны различные лежаки, зонты и детская площадка для маленьких посетителей. Бассейн оснащен детской зоной.

Частный песчано-галечный пляж, в 50 м от комплекса, на верхнем ярусе. Оснащен навесами, кабинками для переодевания.

Разнообразие развлекательных программ. Квесты, игры, аниматоры, театр и прочее, площадки для спортивных игр, множество конкурсов.

Среди прочих услуг стоит отметить наличие автостоянки, баров, библиотеки. Также имеется медицинский пункт, кинозал и многое другое.

Забронировать номер можно по телефону (862) 266 08 88.

Мар Ле Мар Клуб

Это частный отельный комплекс, местонахождение которого – сосновый бор, возле села Песчаное. На территории расположено множество коттеджей. Неподалеку от них частный пляж. Занимателен тот факт, что клиентам комплекса доступна услуга «все включено», что, без сомнений, скрасит отдых.

Среди преимуществ отеля стоит отметить:

Экологический аспект. Гостиница размещена в одной из самых чистых зон полуострова. Здесь вы сможете насладиться ароматом сосен.

В состав блюд входят фрукты и овощи высокого качества, которые выращивались в Бахчисарае.

Уборка в апартаментах проводится каждый день, регулярная смена полотенец и постельного белья.

Номера оснащены интернетом и кабельным телевидением.

Разнообразие интерьера, к примеру, в наличии номера, декорированные в романтическом стиле.

Развлечения, включающие спортивные игры, услуги аниматоров, экскурсии, оздоровительная программа и многое другое.

Это только малый перечень достоинств гостиничного комплекса. Забронировать номер можно по телефону +7 (978)990 77 71. Приблизительная стоимость номера составляет от 5 390 рублей с человека до 10 700 рублей.

Демерджи

Отельный комплекс находится в Алуште на улице Перекопской 4. Забронировать номер можно позвонив по контактному телефону: 7 (495) 240 91 21 или 380 (0652) 60 60 90. Лояльная ценовая политика: 2100–3385 рублей за номер.

В комплексе доступна услуга «все включено». Это место оставит незабываемые впечатления об отдыхе. Среди достоинств стоит отметить:

Наличие бассейна с подогревом и дополнительной зоной для релаксации.

Уютное кафе с видом на побережье. Высококвалифицированный персонал обеспечит вас огромным ассортиментом блюд. Также вы сможете насладиться кулинарным шоу, на котором повара приготовят мясные блюда в вашем присутствии. Также доступен «Снек-бар» с не менее обширным ассортиментом.

Для малышей доступна игровая площадка, специальный бассейн и большое количество игрушек.

Наличие мелкогалечного собственного пляжа, который включает в себя навесы, тренажеры, душевые кабины, бары, настольный теннис и прочее.

Лечебный корпус: соляная пещера, ароматерапия и массаж и прочее.

Таким образом, отели Крыма «все включено» со своим пляжем подарят вам яркие эмоции, отменный сервис, интересные развлекательные программы и вкусную кухню.