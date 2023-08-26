ГлавнаяРецептыНе повторяйте эти ошибки: как варить рис, чтобы он не слипался Не повторяйте эти ошибки: как варить рис, чтобы он не слипался На чтение: 2 минуты Каждая хозяйка наталкивается на трудности при приготовлении того или иного продукта. Одним из самых капризных, безусловно, есть рис. ПИТАНИЕ Что нужно сделать, чтобы сварить рис, который не будет слипаться? Мы с удовольствием поделимся с вами проверенными советами, чтобы у вас больше не возникало трудностей с этим продуктом. Читайте также Наслаждайтесь в последние дни лета по полной: три вкусных рецепта для барбекю Как правильно отварить рис Первое, что нужно сделать – тщательно промыть крупу в нескольких водах, пока она не станет прозрачной. Это необходимо, чтобы удалить лишний крахмал. Это основная причина, по которой рис слипается в процессе приготовления. Выбирайте соответствующую посуду для приготовления: это должна быть кастрюля с толстым дном или котел. Рис нужно заливать только горячей или кипящей водой. Холодную воду не используем. Чтобы рассчитать правильное количество воды, исходя из пропорций воспользуйтесь краткими подсказками: – для длиннозерного риса – 1: 1,5-2; – для среднезернистого – 1: 2-2,5; – для кругло зернистого – 1: 2,5-3; – для пропаренного – 1:2; – для коричневого – 1: 2,5-3; – для дикого – 1: 3,5. Обращайте внимание на время приготовления – переваренный рис быстро превращается в кашу. Средний время варки в кастрюле после закипания в зависимости от вида риса составляет: – белый рис – 20 минут; – пропаренный – 30 минут; – коричневый – 40 минут; – дикий – 40 – 60 минут. В воду с рисом лучше не добавлять никаких приправ и специй. Всегда отваривайте рис на слабом огне, чтобы он медленно впитывал влагу. Из-за сильного огня она быстро испарится, а рис может сгореть. Перемешивать рис можно только до того, как вода закипит. Приятного аппетита! Понравились советы? Попытайтесь также приготовить давнее украинское блюдо – шпундру из свинины и свеклы. Поделитесь с друзьями