Отличия готовых проектов под строительство

от -

Чтобы построить оригинальный и привлекательный загородный дом, нужно еще на этапе проектирования правильно выбрать подходящий архитектурный стиль. Большинство современных загородных коттеджей строятся по проектам, не имеющим строгой привязки к определенному стилю. Но такие дома при всей своей экономичности отличаются одним существенным недостатком – они не выразительны и однотипны. Строительство «стильного» дома связано с более существенными затратами, зато он будет единственным и неповторимым, к тому же в его образе будут наилучшим образом отражены вкусы хозяев.

Очень популярен в последнее время современный стиль хай-тек, который является результатом объединения научно-технических достижений конца прошлого столетия и лаконичного конструктивизма. Типовой проект дома в этом стиле пронизан предельной функциональностью и минимализмом форм. Поскольку хай-тек был основан архитекторами вдохновленными простотой и грандиозностью индустриальных помещений, для него стали характерными отсутствие декораций, сдержанность и холодные цветовые оттенки. Украшаются помещения в стиле хай-тек при помощи таких необычных аксессуаров как массивные стеклянные конструкции или хромированные трубы. В оформлении интерьера применяется много пластиковых и металлических предметов. Существуют особенности в планировке коттеджей в данном стиле. В первую очередь это выражается в наличии больших занированных помещений. Так, например, прихожая, столовая, гостиная и кухня могут представлять собой не комплекс отдельных помещений, а один просторный зал, который условно поделен на несколько зон. Двери и перегородки очень часто являются конструкциями из полупрозрачного стекла с алюминиевой рамой. Для организации освещения применяются в основном встроенные галогеновые светильники вместо привычных подвесных люстр и навесных осветительных приборов. Стоит отметить, что данный стиль можно воплотить в проекте достаточно большого по площади дома. Для компактного дачного домика он будет излишним.

Полной противоположностью стилю хай-тек является эко-тек или экологический архитектурный стиль. Для него характерно применение натуральных материалов и тяготение к единству с природой. Кроме того, что эко дом должен быть построен и наполнен природными материалами и цветовыми оттенками, никаких четких правил данный стиль не диктует. Главное здесь учесть индивидуальность и образ жизни будущих хозяев дома.