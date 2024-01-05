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Тесто для пельменей

На чтение: 8 минут
Тесто для пельменей

Тесто для пельменей – это простой и универсальный продукт для ваших домашних приготовлений. Есть много вариантов для замешивания аппетитного теста. Лучшие их них, мы собрали в нашей проверенной кулинарной подборке из десяти рецептов в домашних условиях с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Очень вкусное домашнее тесто для пельменей

Очень вкусное домашнее тесто для пельменей несложно замесить своими руками. На кулинарный процесс вы не потратите много времени и сил. Из такого теста выйдет невероятно вкусные и аппетитные пельмени. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Тесто для пельменей

Ингредиенты –+1.1 кг.

  • Мука 3.5 ст.
  • Яйцо куриное 1 шт.
  • Бульон из курицы 1 ст.
  • Соль 1 ч.л.

Шаги 30 мин.

  1. Тесто для пельменей

    Тесто для пельменей легко можно приготовить в домашних условиях. В глубокой миске соединяем куриное яйцо и соль.

  2. Тесто для пельменей

    Взбиваем яйцо с солью вилкой до однородности.

  3. Тесто для пельменей

    Выливаем сюда теплый куриный бульон и еще раз все перемешиваем.

  4. Тесто для пельменей

    Порционно просеиваем в жидкую смесь муку.

  5. Тесто для пельменей

    Начинаем перемешивать заготовку.

  6. Тесто для пельменей

    Дальше приступаем к ручному замесу. Формируем однородное плотное тесто через замешивание в течение 20 минут.

  7. Тесто для пельменей

    Очень вкусное домашнее тесто для пельменей готово. Используйте в дальнейших приготовлениях!

Заварное тесто для пельменей на кипятке

Заварное тесто для пельменей на кипятке получается мягким и эластичным. С ним очень легко работать, а на замешивание вы не потратите много времени. Для этого воспользуйтесь нашим проверенным рецептом с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 0,7 кг.

Ингредиенты:

  • Мука – 2,5 ст.
  • Кипяток – 200 мл.
  • Соль – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты.

Тесто для пельменей

Шаг 2. Указанное количество муки просеиваем через мелкое металлическое сито.

Тесто для пельменей

Шаг 3. К муке добавляем соль.

Тесто для пельменей

Шаг 4. Дальше вливаем весь кипяток.

Тесто для пельменей

Шаг 5. Быстро замешиваем содержимое, пока вода полностью не впитается в сухой продукт.

Тесто для пельменей

Шаг 6. Замешиваем однородное эластичное тесто, прикрываем его пленкой и оставляем отдыхать на 20-30 минут.

Тесто для пельменей

Шаг 7. Заварное тесто для пельменей на кипятке готово!

Тесто для пельменей

Классическое пельменное тесто на воде

Классическое пельменное тесто на воде – это простой в приготовлении и универсальный продукт. Из него получаются невероятно вкусные и питательные пельмени. Для замешивания эластичного теста, используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1 кг.

Ингредиенты:

  • Мука – 3 ст.
  • Вода – 1 ст.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Тесто для пельменей

Шаг 2. Муку просеиваем и выкладываем в глубокую миску, дополняем чайной ложкой соли.

Тесто для пельменей

Шаг 3. Сухие ингредиенты перемешиваем лопаткой.

Тесто для пельменей

Шаг 4. Делаем в муке небольшое углубление и разбиваем куриное яйцо.

Тесто для пельменей

Шаг 5. Дальше выливаем охлажденную кипяченую воду. Выливаем ее порционно.

Тесто для пельменей

Шаг 6. Сразу же начинаем перемешивать и постепенно доливаем всю воду.

Тесто для пельменей

Шаг 7. Затем можно приступать к ручному замесу. Формируем однородный эластичный ком.

Тесто для пельменей

Шаг 8. Дальше тесто можно сразу использовать. Раскатываем его и разделываем на аккуратные круги.

Тесто для пельменей

Шаг 9. Классическое пельменное тесто на воде готово!

Тесто для пельменей

Заварное тесто для пельменей на кипятке с яйцом и растительным маслом

Заварное тесто для пельменей на кипятке с яйцом и растительным маслом получается очень мягким и эластичным. С таким продуктом легко работать, а готовые пельмени выйдут невероятно вкусными и аппетитными. Обязательно берите на заметку наш рецепт для замешивания пельменного теста!

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 0,7 кг.

Ингредиенты:

  • Мука – 400 гр.
  • Вода – 200 мл.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Тесто для пельменей

Шаг 2. Просеиваем муку и отправляем ее в глубокую миску. 50 грамм муки оставляем для посыпки рабочего стола.

Тесто для пельменей

Шаг 3. В муке делаем небольшое углубление и вливаем сюда растительное масло.

Тесто для пельменей

Шаг 4. Сразу же вливаем кипяток и добавляем соль. Хорошенько перемешиваем до однородности.

Тесто для пельменей

Шаг 5. Даем заготовке немного остыть и разбиваем сюда куриное яйцо. Продолжаем вымешивать.

Тесто для пельменей

Шаг 6. Дальше замешиваем однородное плотное тесто и оставляем его отдыхать на 30 минут. Перед раскатыванием еще раз разминаем руками.

Тесто для пельменей

Шаг 7. Заварное тесто для пельменей на кипятке с яйцом и растительным маслом готово. Используйте по назначению!

Тесто для пельменей

Эластичное тесто для пельменей

Эластичное тесто для пельменей каждый сможет приготовить в домашних условиях. На кулинарный процесс вы не потратите много времени и сил. Из такого продукта выйдут невероятно вкусные и аппетитные пельмени. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1 кг.

Ингредиенты:

  • Мука – 3 ст.
  • Вода – 1 ст.
  • Желток яичный – 3 шт.
  • Соль – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску просеиваем три стакана муки через мелкое сито.

Тесто для пельменей

Шаг 2. Отправляем в сухой ингредиент чайную ложку соли.

Тесто для пельменей

Шаг 3. Перемешиваем сухие продукты для равномерного распределения соли.

Тесто для пельменей

Шаг 4. Делаем посреди заготовки небольшое углубление и разбиваем сюда яичные желтки.

Тесто для пельменей

Шаг 5. Дальше выливаем сюда воду.

Тесто для пельменей

Шаг 6. Начинаем перемешивать содержимое до однородности.

Тесто для пельменей

Шаг 7. Затем вымешиваем тесто руками до образования эластичной и мягкой массы.

Тесто для пельменей

Шаг 8. Полученное тесто выкладываем в целлофановый пакет и оставляем его на 30 минут при комнатной температуре.

Тесто для пельменей

Шаг 9. Эластичное тесто для пельменей готово. Можно лепить аппетитные пельмени!

Тесто для пельменей

Тесто для пельменей на кефире

Тесто для пельменей на кефире выходит очень мягким и эластичным. С ним легко и приятно работать, а на замешивание вы не потратите много времени. Для этого воспользуйтесь нашим проверенным рецептом с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 0,5 кг.

Ингредиенты:

  • Мука – 350 гр.
  • Кефир – 200 мл.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сода – 1 ч.л.
  • Укроп – 0,5 пучка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Тесто для пельменей

Шаг 2. В глубокой миске соединяем куриное яйцо и соль.

Тесто для пельменей

Шаг 3. Начинаем взбивать венчиком и выливаем сюда теплый кефир. Также добавляем соду. Еще раз все перемешиваем и оставляем на 10 минут.

Тесто для пельменей

Шаг 4. Дальше жидкую смесь дополняем измельченной зеленью и перемешиваем.

Тесто для пельменей

Шаг 5. Просеиваем сюда муку и начинаем все перемешивать.

Тесто для пельменей

Шаг 6. Замешиваем однородное плотное тесто. Прикрываем его полотенцем и даем отдохнуть.

Тесто для пельменей

Шаг 7. Тесто для пельменей на кефире готово. Используйте по назначению!

Тесто для пельменей

Тесто для пельменей без яиц

Тесто для пельменей без яиц – это несложный в исполнении и универсальный продукт. Из него получаются невероятно вкусные и нежные пельмени. Для замешивания такого простого теста без яиц, используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1 кг.

Ингредиенты:

  • Мука – 3 ст.
  • Вода – 200 мл.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску выливаем кипяченую воду комнатной температуры. Добавляем сюда соль, перемешиваем и даем сухому продукту полностью раствориться.

Тесто для пельменей

Шаг 2. В воду просеиваем один стакан муки.

Тесто для пельменей

Шаг 3. Хорошенько вымешиваем до однородности.

Тесто для пельменей

Шаг 4. Дальше через мелкое сито высыпаем оставшуюся муку.

Тесто для пельменей

Шаг 5. Делаем это постепенно и постоянно перемешиваем.

Тесто для пельменей

Шаг 6. Затем заготовку отправляем на рабочую поверхность и начинаем вымешивать руками.

Тесто для пельменей

Шаг 7. Поливаем заготовку растительным маслом и продолжаем вымешивать.

Тесто для пельменей

Шаг 8. Готовый ком прикрываем салфеткой и даем ему отдохнуть.

Тесто для пельменей

Шаг 9. Тесто для пельменей без яиц готово!

Тесто для пельменей

Пельменное тесто на молоке

Пельменное тесто на молоке получается невероятно нежным и эластичным. С таким продуктом очень легко работать, а готовые пельмени выйдут вкусными и аппетитными. Для приготовления простого теста используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1 кг.

Ингредиенты:

  • Мука – 3 ст.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Молоко – 1 ст.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яйцо разбиваем в глубокую миску.

Тесто для пельменей

Шаг 2. Добавляем сюда соль и выливаем молоко комнатной температуры. Начинаем взбивать все венчиком.

Тесто для пельменей

Шаг 3. Постепенно подсыпаем просеянную муку и позже вливаем растительное масло.

Тесто для пельменей

Шаг 4. Начинаем все перемешивать до однородности.

Тесто для пельменей

Шаг 5. Дальше замешиваем руками однородное плотное тесто.

Тесто для пельменей

Шаг 6. Полученный плотный ком прикрываем полотенцем и оставляем отдыхать на 30 минут.

Тесто для пельменей

Шаг 7. Пельменное тесто на молоке готово. Используйте по назначению!

Тесто для пельменей

Тесто для пельменей в хлебопечке

Тесто для пельменей в хлебопечке несложно приготовить в домашних условиях. Кухонная техника замесит качественный эластичный продукт, из которого выйдут невероятно вкусные и аппетитные пельмени. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 40 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 0,7 кг.

Ингредиенты:

  • Мука – 3 ст.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Вода – 2/3 ст.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В стакан разбиваем куриное яйцо и выливаем сюда чистую воду.

Тесто для пельменей

Шаг 2. В этот же стакан отправляем чайную ложку соли и выливаем растительное масло.

Тесто для пельменей

Шаг 3. Стакан с содержимым переливаем в контейнер хлебопечки. Заранее устанавливаем необходимый нож для замешивания.

Тесто для пельменей

Шаг 4. Дальше отмеряем необходимое количество муки.

Тесто для пельменей

Шаг 5. Просеиваем сухой продукт и сразу отправляем в хлебопечку.

Тесто для пельменей

Шаг 6. Включаем технику в режиме «тесто» и оставляем на полтора часа. В некоторых печках тесто будет готово уже через час.

Тесто для пельменей

Шаг 7. Тесто для пельменей в хлебопечке готово. Приступайте к дальнейшим приготовлениям!

Тесто для пельменей

Тесто на пельмени из рисовой муки

Тесто на пельмени из рисовой муки получается не только вкусным, но и полезным. Такой продукт выйдет менее калорийным, чем из традиционной пшеничной муки. Обязательно берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями и порадуйте родных аппетитными пельменями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1 кг.

Ингредиенты:

  • Мука рисовая – 0,5 кг.
  • Сахар – 5 гр.
  • Соль – 2,5 гр.
  • Вода – 350 мл.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Масло растительное – 10 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим основные продукты. Рисовую муку хорошенько просеиваем через мелкое металлическое сито, после перемешиваем ее с солью и сахаром.

Тесто для пельменей

Шаг 3. В отдельной посуде соединяем куриное яйцо и воду. Взбиваем до однородности.

Тесто для пельменей

Шаг 3. В муке делаем углубление и выливаем сюда жидкую смесь.

Тесто для пельменей

Шаг 4. Смазываем руки растительным маслом и начинаем перемешивать содержимое, формируя однородный ком. Сперва это будет сделать нелегко, но если усердно вымешивать в течение 15 минут, то получится.

Тесто для пельменей

Шаг 5. Сформированный ком оборачиваем пищевой пленкой и оставляем на 20 минут.

Тесто для пельменей

Шаг 6. Дальше заготовку раскатываем и разделяем на аккуратные круги.

Тесто для пельменей

Шаг 7. Тесто на пельмени из рисовой муки готово. Приступайте к дальнейшим приготовлениям!

Тесто для пельменей

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