Отзывы об иммиграции в Сербию с Trust Group

Жизнь в Сербии сильно напоминает проживание в России. Страна постепенно выходит из кризисной экономической ситуации, поэтому уровень жизни не настолько высок. Изучая личный опыт тех, кто оставил о миграционной компании Trust Group отзывы можно отметить то, что иммигранты выбирают Сербию благодаря упрощенной программе получения ВНЖ. Тажке условия жизни станут преимуществом и приемлемыми для каждого иностранца.

Сербия хоть и относительно бедная страна, но все же Европа

Сербия – страна, где можно начать жизнь с чистого листа, ведь здесь нетронутая природа, чистый воздух, комфортные условия проживания. В этом убедился и айтишник из Саратова, который в далеком 2013 году оставил родину и переехал на ВНЖ в балканскую красавицу. С того времени экономика в стране наладилась и начала показывать положительные результаты.

Основным условием для молодой семьи была возможность продолжать работать удаленно на московскую компанию, которая предлагала высокую заработную плату.

Пришлось немного попутешествовать по Евросоюзу, пока не попали в удивительный и спокойный городок Нови-Сад. Именно здесь радовало все:

хорошая инфраструктура;

чистый воздух;

доступность обучения.

Устроить ребенка в школу удалось очень быстро. После этого семье присвоили годовой ВНЖ, который выдается на основе обучения.

В Сербии отличные условия для развития своего бизнеса. Вот поэтому молодая семья открыла и зарегистрировала свою компанию.

Климат Сербии мягкий, приятный, температура в летние месяцы может достигать 40 градусов. Зима здесь малоснежная, температура не поднимается более – 16 градусов за Цельсием со знаком минус.

Нови-Сад – тихий и спокойный город, где высоко развита ИТ-сфера.

В Сербии уровень преступности очень низкий. Любое действие получает огласку и попадает в прессу. Поэтому местные жители не проявляют агрессию, а доброжелательны. Здесь практически не пьют спиртное, так как ходить по улицам пьяным считается дурным и неприличным.

Здесь вкусная кухня, основным ингредиентом которой является мясо. Все блюда получаются оригинальными, сытными и калорийными. Ресторанов в стране не так много.

Сербы бережно относятся к подрастающему поколению, поэтому кричать на улице на ребенка строго запрещается. Семьи здесь крепкие, а женятся местные жители после 30 лет. Отцы всегда берут участие в воспитании потомков.

Культурная жизнь Сербии: а ведь есть на что посмотреть

Качество предлагаемых медицинских услуг на высоте. Тем, кто платит налоги, предлагается бесплатное лечение, при условии оформление страхового полиса.

Язык не сложный для понимания, так как он относится к славянским. Достаточно нескольких месяцев, чтобы начать понимать местных жителей и общаться с ними на равных.

Каждый день в городе проходят различные культурные мероприятия: концерты, выставки, спектакли. Ежедневно открыт ночной рынок, где можно купить все, что душе угодно. Вечера местные жители любят проводить в шумных компаниях в кафе и ресторанах.

В стране предусмотрена велосипедная дорожка. Этому направлению уделяется особое внимание. Можно взять в аренду двухколесный транспорт.

В каждом районе города свой местный рынок, где продаются продукты питания и фрукты.