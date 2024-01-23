Описание приготовления:
Красочный торт как из кондитерской или кафе — нет ничего сложного! Главное — готовьте с уверенностью и у вас все получится. Обязательно отстаивайте бисквит в пленке в холодильнике, чтобы он равномерно увлажнился, тогда торт ровно разрежется на части. В крем можно добавить различный ароматизатор или кусочки фруктов, ягод.
Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог Блюдо: Выпечка / Торты / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Яйцо куриное 2 Штуки
- Кефир 150 Миллилитров
- Сахар 150 Грамм
- Масло растительное 80 Миллилитров
- Соль 1 Щепотка
- Краситель красный 1 Чайная ложка
- Какао 1 Ст. ложка
- Мука пшеничная 200 Грамм
- Уксус 6% или сок лимона 1 Чайная ложка
- Сода 1 Чайная ложка
- Сливки 200 Миллилитров (33% жирности, в крем)
- Творожный сыр 300 Грамм (в крем)
- Загуститель для сливок 4 Грамма (в крем)
Количество порций 6
Калорийность
321 ккал
Калорийность
3 г
Белки
19 г
Жиры
31 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Торт "Красный бархат" с творожным кремом»
Подготовьте указанные ингредиенты.
В пиалу или глубокую емкость влейте кефир любой жирности, растительное масло и добавьте красный краситель. Лучше всего использовать гелевый краситель, он не выгорает при выпекании. Влейте уксус или лимонный сок, тогда красный цвет бисквита не потускнеет. Тщательно перемешайте.
Вбейте куриные яйца в чашу кухонного комбайна или миксера, всыпьте сахар и соль. Взбейте примерно 3-4 минуты на высокой скорости техники.
Влейте во взбитую массу красочный кефир с маслом и всыпьте какао. Аккуратно все перемешайте.
Всыпьте пшеничную муку и соду, аккуратно перемешайте все. У вас должно получиться не плотное, вязкое тесто.
Разогрейте духовку до 160 градусов. Смажьте форму растительным маслом и вылейте в нее бисквитное тесто. Отправьте его в духовку на средний или нижний уровень, но не на дно духовки!
Испеките бисквит примерно 40-50 минут и обязательно проверьте его серединку деревянной шпажкой, она должна выходить из бисквита сухой. Не переживайте о том, что поверхность бисквита стала коричневой — это срежется. Остудите бисквит, заверните его в пищевую пленку и охладите в холодильнике минимум 4-5 часов, а лучше — ночь!
Затем извлеките бисквит, срежьте верхушку и нарежьте на коржи, чем тоньше они будут, тем красивее получится срез торта. Если у вас нет специальной лески, то используйте длинный острый нож.
Взбейте охлажденные сливки с сахарной пудрой и загустителем для сливок примерно 4-5 минут. Затем добавьте творожный сыр и снова взбейте 1-2 минуты.
Выложите нижний корж на тарелку или блюдо, нанесите пятую часть крема и равномерно распределите.
Затем выложите второй корж и снова покройте кремом и т.д. Верхушку торта и бока обмажьте кремом. Из срезанной верхушки накрошите бисквит и обпанируйте крошкой бока десерта. Украсьте любыми ягодами или присыпкой, сладкими конфетами по своему вкусу.
Заварите ароматный чай, разрежьте торт и подайте к столу.