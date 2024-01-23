Описание приготовления:

Красочный торт как из кондитерской или кафе — нет ничего сложного! Главное — готовьте с уверенностью и у вас все получится. Обязательно отстаивайте бисквит в пленке в холодильнике, чтобы он равномерно увлажнился, тогда торт ровно разрежется на части. В крем можно добавить различный ароматизатор или кусочки фруктов, ягод.

Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог Блюдо: Выпечка / Торты / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Яйцо куриное 2 Штуки

Кефир 150 Миллилитров

Сахар 150 Грамм

Масло растительное 80 Миллилитров

Соль 1 Щепотка

Краситель красный 1 Чайная ложка

Какао 1 Ст. ложка

Мука пшеничная 200 Грамм

Уксус 6% или сок лимона 1 Чайная ложка

Сода 1 Чайная ложка

Сливки 200 Миллилитров (33% жирности, в крем)

Творожный сыр 300 Грамм (в крем)

Загуститель для сливок 4 Грамма (в крем)

Количество порций 6

Калорийность

321 ккал

Калорийность

3 г

Белки

19 г

Жиры

31 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Торт "Красный бархат" с творожным кремом»

Подготовьте указанные ингредиенты.

В пиалу или глубокую емкость влейте кефир любой жирности, растительное масло и добавьте красный краситель. Лучше всего использовать гелевый краситель, он не выгорает при выпекании. Влейте уксус или лимонный сок, тогда красный цвет бисквита не потускнеет. Тщательно перемешайте.

Вбейте куриные яйца в чашу кухонного комбайна или миксера, всыпьте сахар и соль. Взбейте примерно 3-4 минуты на высокой скорости техники.

Влейте во взбитую массу красочный кефир с маслом и всыпьте какао. Аккуратно все перемешайте.

Всыпьте пшеничную муку и соду, аккуратно перемешайте все. У вас должно получиться не плотное, вязкое тесто.

Разогрейте духовку до 160 градусов. Смажьте форму растительным маслом и вылейте в нее бисквитное тесто. Отправьте его в духовку на средний или нижний уровень, но не на дно духовки!

Испеките бисквит примерно 40-50 минут и обязательно проверьте его серединку деревянной шпажкой, она должна выходить из бисквита сухой. Не переживайте о том, что поверхность бисквита стала коричневой — это срежется. Остудите бисквит, заверните его в пищевую пленку и охладите в холодильнике минимум 4-5 часов, а лучше — ночь!

Затем извлеките бисквит, срежьте верхушку и нарежьте на коржи, чем тоньше они будут, тем красивее получится срез торта. Если у вас нет специальной лески, то используйте длинный острый нож.

Взбейте охлажденные сливки с сахарной пудрой и загустителем для сливок примерно 4-5 минут. Затем добавьте творожный сыр и снова взбейте 1-2 минуты.

Выложите нижний корж на тарелку или блюдо, нанесите пятую часть крема и равномерно распределите.

Затем выложите второй корж и снова покройте кремом и т.д. Верхушку торта и бока обмажьте кремом. Из срезанной верхушки накрошите бисквит и обпанируйте крошкой бока десерта. Украсьте любыми ягодами или присыпкой, сладкими конфетами по своему вкусу.

Заварите ароматный чай, разрежьте торт и подайте к столу.