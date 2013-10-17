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Летний отдых на морском берегу – это то, чего ждут с нетерпением миллионы людей каждый год. Чтобы реальность не подвела ожиданий, важно правильно выбрать место для проведения отпуска. Одним из неплохих вариантов станет пансионат «Азовский» в Крыму.



Место расположения и географические особенности

Приютилась эта здравница в южной части полуострова на берегу Казантипского залива который, как известно является самым глубоким в Азовском море. Буквально в пятидесяти километрах от пансионата расположена Феодосия, а от другого курортного городка Щелкино до «Азовского» и вовсе рукой подать – расстояние между ними всего десять километров.

Место, где находится пансионат, относится к территории соснового заповедника «Казантип», широко известного на всем постсоветском пространстве.

Пляж и море

Поскольку Казантипский залив является достаточно глубоким, как для Азовского моря, купание в нем не будет напоминать барахтанье в лягушатнике. Но и слишком большой глубины там нет, поэтому этот вариант можно назвать компромиссным – подходящим для взрослых и детей. В июле-августе вода прогревается до 27 градусов.

Многие семьи с детьми выбирают для летнего отдыха именно этот пансионат еще и из-за его пляжа, который находится в 300 метрах от здания пансионата. Меленький, мягкий песочек, перемешанный с ракушником, исключает риск ранения ножек малыша. Заход в воду плавный, а сам пляж растянут примерно на километр вдоль берега моря. Он огорожен и доступен только клиентам пансионата, которым не нужно бежать спозаранку и занимать себе кусочек песка. Чужих на пляже нет, а своим места хватит с головой.

Здесь полно традиционных черноморских развлечений – на любой вкус. Это и водные горки, и бананы, и катамараны, и плавающие шезлонги и шары… Есть кафе с прохладительными напитками и вкусной едой. Вечером в них гремят дискотеки, и не слишком «утомленные солнцем» могут поплясать от души.

Естественно, пляж оборудован шезлонгами, зонтами, навесами, кабинками для переодевания и другими обязательными атрибутами комфортного отдыха.

Развлечения на территории самого пансионата

Территория самого пансионата «Азовский» (в Крыму) тоже изобилует всяческими развлечениями. Скучно не будет ни детям, ни взрослым.

Для маленьких гостей работает аквапарк, имеются водные аттракционы, трамплины, крытый бассейн, игровые площадки, игровая комната, мини-клуб, батуты и т.д.

Любители активного отдыха будут рады футбольному и волейбольному полям, баскетбольной площадке, теннисным кортам, бильярдной комнате. При желании можно взять напрокат велосипед или другое спортивное оборудование.

Услуги и сервис

Администрация пансионата обещает приветливый персонал и беспрекословное выполнение закона «Клиент всегда прав».

По желанию гостей, их могут встретить на вокзале или в аэропорту и доставить к месту отдыха. Но в таком случае нужно заранее сообщать о своем приезде. И, приобретая билет, следует учитывать, что заезды в «Азовском» осуществляются по средам и субботам (но лучше заблаговременно связаться с администрацией и все уточнить).

В распоряжении отдыхающих – номера в каменных (одно-и двухэтажных) коттеджах (двухместные или пятиместные). Есть возможность выбрать номер «люкс», «комфорт», «стандарт плюс» или «стандарт». Питание предлагается трехразовое с элементами шведского стола – оно входит в стоимость путевки.

На территории пансионата работает медпункт, функционирует библиотека, можно бесплатно пользоваться стиральными машинами и гладильными досками. А те гости, которые не представляют отдых без путешествий, могут заказать экскурсию, и прямо из «Азовского» отправиться исследовать красоты уникального Крыма.

Следует также подчеркнуть, что стоимость путевок в пансионат вполне доступна. Цены не кусаются, а условия радуют.