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Пансионат «Азовский» в Крыму

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Летний отдых на морском берегу – это то, чего ждут с нетерпением миллионы людей каждый год. Чтобы реальность не подвела ожиданий, важно правильно выбрать место для проведения отпуска. Одним из неплохих вариантов станет пансионат «Азовский» в Крыму.

Место расположения и географические особенности

Приютилась эта здравница в южной части полуострова на берегу Казантипского залива который, как известно является самым глубоким в Азовском море. Буквально в пятидесяти километрах от пансионата расположена Феодосия, а от другого курортного городка Щелкино до «Азовского» и вовсе рукой подать – расстояние между ними всего десять километров.

Место, где находится пансионат, относится к территории соснового заповедника «Казантип», широко известного на всем постсоветском пространстве.

Пляж и море

Пансионат Азовский в Крыму

Поскольку Казантипский залив является достаточно глубоким, как для Азовского моря, купание в нем не будет напоминать барахтанье в лягушатнике. Но и слишком большой глубины там нет, поэтому этот вариант можно назвать компромиссным – подходящим для взрослых и детей. В июле-августе вода прогревается до 27 градусов.

Многие семьи с детьми выбирают для летнего отдыха именно этот пансионат еще и из-за его пляжа, который находится в 300 метрах от здания пансионата. Меленький, мягкий песочек, перемешанный с ракушником, исключает риск ранения ножек малыша. Заход в воду плавный, а сам пляж растянут примерно на километр вдоль берега моря. Он огорожен и доступен только клиентам пансионата, которым не нужно бежать спозаранку и занимать себе кусочек песка. Чужих на пляже нет, а своим места хватит с головой.

Здесь полно традиционных черноморских развлечений – на любой вкус. Это и водные горки, и бананы, и катамараны, и плавающие шезлонги и шары… Есть кафе с прохладительными напитками и вкусной едой. Вечером в них гремят дискотеки, и не слишком «утомленные солнцем» могут поплясать от души.

Естественно, пляж оборудован шезлонгами, зонтами, навесами, кабинками для переодевания и другими обязательными атрибутами комфортного отдыха.

Развлечения на территории самого пансионата

Пансионат Азовский в Крыму

Территория самого пансионата «Азовский» (в Крыму) тоже изобилует всяческими развлечениями. Скучно не будет ни детям, ни взрослым.

Развлечения в пансионате Азовский

Пансионат Азовский в Крыму

Для маленьких гостей работает аквапарк, имеются водные аттракционы, трамплины, крытый бассейн, игровые площадки, игровая комната, мини-клуб, батуты и т.д.
Любители активного отдыха будут рады футбольному и волейбольному полям, баскетбольной площадке, теннисным кортам, бильярдной комнате. При желании можно взять напрокат велосипед или другое спортивное оборудование.

Услуги и сервис

Администрация пансионата обещает приветливый персонал и беспрекословное выполнение закона «Клиент всегда прав».

По желанию гостей, их могут встретить на вокзале или в аэропорту и доставить к месту отдыха. Но в таком случае нужно заранее сообщать о своем приезде. И, приобретая билет, следует учитывать, что заезды в «Азовском» осуществляются по средам и субботам (но лучше заблаговременно связаться с администрацией и все уточнить).

В распоряжении отдыхающих – номера в каменных (одно-и двухэтажных) коттеджах (двухместные или пятиместные). Есть возможность выбрать номер «люкс», «комфорт», «стандарт плюс» или «стандарт». Питание предлагается трехразовое с элементами шведского стола – оно входит в стоимость путевки.

Пансионат Азовский в Крыму

Номерной фонд пансионата Азовский

На территории пансионата работает медпункт, функционирует библиотека, можно бесплатно пользоваться стиральными машинами и гладильными досками. А те гости, которые не представляют отдых без путешествий, могут заказать экскурсию, и прямо из «Азовского» отправиться исследовать красоты уникального Крыма.

Следует также подчеркнуть, что стоимость путевок в пансионат вполне доступна. Цены не кусаются, а условия радуют.

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