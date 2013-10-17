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Паралимпийский центр Евпатории является уникальным комплексом по реабилитации людей с инвалидностью и подготовке спортсменов среди данной категории населения. Полное его название «Национальный центр паралимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов».



Расположение Паралимпийского центра в Евпатории

Комплекс территориально относится к городу Евпатория. Паралимпийский центр, адрес которого: поселок Заозерное, Аллея Дружбы, д. 1, — расположен в чистой, с точки зрения экологии, зоне курорта на берегах Каламитского залива Черного моря и озера Монайки.

Море здесь не глубокое; пляж, растянувшийся на целый километр, песчаный; воздух пропитан целебными минералами и запахом степных трав.

Кого принимает центр?

Национальный паралимпийский центр Евпатории открыт для подростков с особыми потребностями в возрасте от 12 лет, а также для инвалидов-опорников I группы до тридцати лет.

Администрация здравницы позаботилась о комфортном пребывании здесь «маломобильных» слоев населения. Все жилые корпуса, спортплощадки, пляж и т.д. полностью адаптированы под потребности людей, передвигающихся на инвалидных колясках. Имеется возможность выбрать номер в зависимости от степени физической ограниченности человека.

Паралимпийский центр Евпатории: фото

На фотографиях паралимпийского центра можно увидеть, что инфраструктура здесь чрезвычайно развита.

В наличии целый комплекс спортивных сооружений, не уступающих европейским аналогам (бассейны, стадионы, спортзалы, тренажерные залы, теннисные корты, футбольное поле, площадка для игры в волейбол и т.д.).

На территории пляжа функционируют медпункты, спасательные службы, душевые кабинки и массажные «кабинеты», туалеты и другие объекты. Каждый из них адаптирован под особенности людей с ограниченными физическими возможностями.

Помимо этого центр оснащен дворцом культуры, детскими игровыми площадками, гидротермальным комплексом, залом, для проведения банкетов и т.д.

Основные услуги центра

Центр паралимпийской подготовки Евпатории оказывает услуги по:

• социальной реабилитации (культурный, психологический и бытовой аспекты);

• медицинской реабилитации (наблюдение за инвалидами в динамике и восстановление их организма).

Огромный комплекс процедур и мероприятий, осуществляемый сотрудниками здравницы, нацелен на то, чтобы максимально адаптировать инвалида к жизни в социуме, восстановив его утраченные возможности, задействовав скрытые резервные и развив новые.

Паралимпийский центр Евпатории официального сайта не имеет. Но подробную информацию о нем и его услугах можно найти на портале Центра социального туризма, перейдя по ссылке http://www.cstur.ru/sanatorii/paralimpiyskiy-centr-evpatoriya.