Приготовили и сразу съели. Нереально вкусный и простой салат: рецепт выпросила в ресторане

Простые салаты всегда были в почете у разных кулинаров. Приготовить обычное домашнее блюдо — это хороший способ вкусно и бюджетно поесть. Но, в основном все известные блюда, в том числе салаты, надоедают. Хочется каких-либо новых вкусовых ощущений. При этом надо, чтобы блюдо оставалось бюджетным и имело понятный состав.

Тогда стоит начать экспериментировать со знакомыми ингредиентами.

Можно начать эксперименты с салатами, так как на них затрачивается меньше энергии. Если нет желания самостоятельно создавать новый салат, стоит использовать знания из интернета.

Расскажем про рецепт одного из ресторанных вкусных салатов.

Ингредиенты для салата:

огурцы;

буженина;

сыр;

яйца;

укроп;

чеснок;

майонез.

Приготовление салата:

Нарезаем маленькими брусочками огурцы. Кожицу с огурцов стоит снимать по желанию. Аналогично огурцам нарезаем небольшой соломкой буженину и смешиваем с огурцами.

Натираем на маленькой секции терки сыр, высыпаем его в салат. Отвариваем вкрутую яйца, очищаем и остужаем, режем маленьким кубиком и кладем в салат.

Шинкуем мелко укроп, пропускаем через пресс чеснок в салат. Высыпаем туда же укроп, солим по вкусу и заправляем майонезом, тщательно перемешиваем.

Этот простой салат станет одним из главных блюд на вашем столе.

Он подходит как для праздника, так и на обед и ужин.