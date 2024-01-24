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Приготовили и сразу съели. Нереально вкусный и простой салат: рецепт выпросила в ресторане

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Приготовили и сразу съели. Нереально вкусный и простой салат: рецепт выпросила в ресторане

Простые салаты всегда были в почете у разных кулинаров. Приготовить обычное домашнее блюдо — это хороший способ вкусно и бюджетно поесть. Но, в основном все известные блюда, в том числе салаты, надоедают. Хочется каких-либо новых вкусовых ощущений. При этом надо, чтобы блюдо оставалось бюджетным и имело понятный состав.

Тогда стоит начать экспериментировать со знакомыми ингредиентами.

Можно начать эксперименты с салатами, так как на них затрачивается меньше энергии. Если нет желания самостоятельно создавать новый салат, стоит использовать знания из интернета. 

Расскажем про рецепт одного из ресторанных вкусных салатов.

Ингредиенты для салата:

  • огурцы;
  • буженина;
  • сыр;
  • яйца;
  • укроп;
  • чеснок;
  • майонез.

Приготовление салата:

Нарезаем маленькими брусочками огурцы. Кожицу с огурцов стоит снимать по желанию. Аналогично огурцам нарезаем небольшой соломкой буженину и смешиваем с огурцами.

Натираем на маленькой секции терки сыр, высыпаем его в салат. Отвариваем вкрутую яйца, очищаем и остужаем, режем маленьким кубиком и кладем в салат.

Шинкуем мелко укроп, пропускаем через пресс чеснок в салат. Высыпаем туда же укроп, солим по вкусу и заправляем майонезом, тщательно перемешиваем.

Приготовили и сразу съели. Нереально вкусный и простой салат: рецепт выпросила в ресторане

Этот простой салат станет одним из главных блюд на вашем столе.

Приготовили и сразу съели. Нереально вкусный и простой салат: рецепт выпросила в ресторане

Он подходит как для праздника, так и на обед и ужин.

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