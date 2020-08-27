Пароконвектоматы и печи

Индукционная плита – выгодное приобретение, поскольку поможет готовить быстрее и безопаснее. А льдогенератор обеспечит льдом не только барную зону, но все заведение. Покупайте качественное оборудование для Вашего ресторана по лучшей цене.

Индукционная плита: стоит ли покупать?

В наше время важно следить за инновациями, особенно если от этого зависит успешность собственного бизнеса, способность достойно конкурировать с другими владельцами. Поэтому следует выбирать современное и профессиональное оборудование для ресторана или бара. Качественная кухонная техника обеспечит бесперебойное функционирование заведения, быстрое приготовление вкусных блюд. Большой ассортимент профессионального оборудования для ресторанов, кафе, баров, столовых, общепитов вы можете увидеть тут.

Среди промышленных электрических плит все большую популярность приобретают плиты индукционные, которые сочетают все новые тенденции по дизайну, функциональности и безопасности использования. Плита индукционная работает по принципу непосредственного нагрева наплитной посуды, конфорки при этом остаются чуть теплыми. Эта особенность позволяет обезопасить повара от ожогов, а также помогает рационально использовать электроэнергию (поскольку нагревается посуда, а не вся рабочая поверхность, то сам процесс нагрева занимает меньше времени).

Плита индукционная имеет ряд преимуществ:

Безопасность – едва ощутимый нагрев поверхности позволяет забыть об ожогах и вредных испарениях на кухне. Также особая система идентификации автоматически выключает нагрев, если посуда снята с конфорки; Экономность – индукционная плита нагревает посуду по диаметру, подбирая наиболее оптимальный режим температуры (соответственно объему) и не включается с пустыми конфорками или с пустым сосудом на конфорке. Также предусмотрена функция отключения, если на поверхности окажется предмет меньше 12 см в диаметре (например, если Вы случайно забудете ложку или нож); Экологичность – индукционная плита практически не нагревает воздух на кухне, а значит, в воздухе отсутствуют вредные испарения. Также исключено появление чада или дыма, ведь если на керамическую поверхность попадут продукты, то они не пригорят. Практичность – несмотря на новую технологию работы, индукционная плита удобна в эксплуатации и уходе. Благодаря гладкой поверхности грязи просто негде накапливаться, а стеклокерамика очень легко отмывается.

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