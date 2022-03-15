Пассажирские перевозки из УКРАИНСКОГО Донецка — в Россию

Коммерческий транспорт: Микроавтобусы. От пяти до девяти

Как сориентироваться во множестве пяти-девятиместных моделей, построенных на базе среднеразмерных фургонов? Независимо от того, будут на нем ездить строители, спортсмены или VIP-персоны, главное – это расположение сидений.

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Не называйте их фургонами, это могут носить не все из них. Существует целая иерархия: фургон с длинной кабиной, комби, большой однообъемник, микроавтобус. В том же порядке растут уровень комфорта и цена. По конструкции они мало чем отличаются от собратьев, предназначенных исключительно для перевозки грузов, однако этим автомобилям выпала другая судьба. Они выходят на сцену, когда потребность в доставке грузов уступает необходимости в перевозке пассажиров. Вместимость, тип и расположение сидений, уровень оснащения могут быть самыми разными, иной раз доступных конфигураций в прайс-листах столько, что даже опытному продавцу сложно с ними совладать. В первую очередь необходимо понять, сколько будет пассажиров: их поездки должны соответствовать реальной необходимости.

Есть варианты и для многодетных семей, и для спортсменов, использующих громоздкий инвентарь. Мы рассматривали в основном модели среднего ценового сегмента: Fiat Scudo, Ford Transit, Ford Tourneo Custom. Конечно, невозможно было забыть двух ≪немцев≫ с наиболее богатой комплектацией: Mercedes Benz V-класс и Volkswagen Multivan. Название модели вряд ли поможет понять, насколько тот или иной автомобиль подходит для решения ваших задач.

Если автомобиль сертифицирован как грузовой, по закону либо по решению изготовителя за вторым рядом сидений может быть устроена перегородка, отделяющая грузовой отсек. Так что мы советовали бы рассмотреть оба возможных варианта: конструкция из трубчатых элементов, характерная, как правило, для полностью остекленных фургонов в конфигурации ≪комби≫, и глухая перегородка, отделяющая грузовой отсек фургона от кабины с двумя рядами сидений. Это автомобили совсем разные: в отличие от комби в фургоне с длинной кабиной второй ряд сидений очень часто расположен слишком близко первому.