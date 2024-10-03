Если вы отправляете деньги за границу через систему «Золотая Корона», то в большинстве случаев перевод поступает адресату в этот же день. Бывает, что отправитель оформляет заявку в выходной или праздничный день. Тогда срок выполнения транзакции может продлиться до 3 дней. Чтобы отправитель и получатель были спокойны за свои деньги, системой предусмотрена возможность проверки статуса перевода. Расскажем, как отслеживать статус через сайт и приложение.

Как проверить статус перевода через сайт

Каждый пользователь, оформивший заявку на денежный перевод за границу, получает секретный код. Этот уникальный набор символов выполняет роль ключа. Получатель называет код в пункте выдачи или вводит в мобильном приложении. И только тогда ему начисляют деньги. Без кода забрать перевод не получится.

Секретный код нужен не только для того, чтобы получить сумму из-за рубежа. С его помощью легко отследить статус транзакции. Зайдите на сайт, перейдите на страницу «Статус перевода» и введите пароль в специальном окне. Чтобы подтвердить действие, введите капчу с картинки. Система проверит информацию и выдаст данные: на каком этапе находится процедура перевода денег.

Та же инструкция действует, когда требуется отправить деньги в Россию из другой страны. Оформите заявку, получите уникальный код, введите его в специальном окошке на сайте и узнайте статус транзакции.

Что делать, если уникальный код потерялся? Секретный номер можно восстановить. Запросите информацию через мобильное приложение Korona (напишите в чат и опишите просьбу). Также можно позвонить на горячую линию компании или обратиться лично в пункт обслуживания клиентов.

Как проверить статус перевода через мобильное приложение

Предлагаем пошаговую инструкцию:

Авторизуйтесь в мобильном приложении Korona по номеру телефона.

Откройте историю транзакций.

Перейдите в список переводов.

Откройте нужную транзакцию. Статус высветится автоматически.

Мобильное приложение удобно тем, что пользователь в любой момент может написать в техподдержку и задать интересующий вопрос. Как изменить данные получателя, как получить выписку по счету, можно ли отменить перевод — обращения могут быть любыми. Поддержка работает в круглосуточном режиме без выходных.

Заключение

Проверить статус международного денежного перевода могут лишь отправитель или получатель.Только они должны знать секретный код, присвоенный транзакции. Сообщать уникальную комбинацию символов посторонним категорически запрещено!