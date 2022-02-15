Пассажирские перевозки с комфортом и уютом

Долгие годы в нашей стране такой техники, как автобусам уделялось мало внимания. Хотя в советские годы ставка делалась именно на общественный транспорт, а владеть собственным автомобилем могли не многие граждане, этот вид транспорта безнадежно отстал от мировых тенденций. За границей разработка комфортных автобусов продолжалась постоянно. В нашей стране при плановой экономике и отсутствии конкуренции производители особенно не заботились о качестве своей продукции и уже тем более не думали о комфорте пассажиров.

Но времена изменились и нашим производителям общественного транспорта пришлось конкурировать с подержанной техникой со всего мира. Выход был найден и наши предприятия стали создавать совместные производства с мировыми лидерами в этой области. Стали активно закупаться новейшие узлы и агрегаты. Одним из передовых производителей систем для автобусов и другой автомобильной техники является шведская компания HALDEX. Узнать подробнее о производителе можно тут https://russiantur.com.ua/dnepr-yalta/, на сайте официального дилера и дистрибьютора ведущих производителей комплектующих для автобусной и грузовой техники.

Современные автобусы имеют системы кондиционирования и даже туалет. Сегодня основной упор при производстве подобной техники делают на комфорт пассажиров и на их безопасность. Немаловажен фактор экологичности автобусов. Ведь количество автобусов в мегаполисах огромно, а их мощные двигатели выбрасывают довольно много вредных веществ.

Сегодня проблему экологичности решают несколькими способами. Во первых, модернизацией самого силового агрегата. Во вторых, производители пытаются применять альтернативные виды топлива, допустим газ. Даже в Москве сегодня можно встретить автобусы работающие на метане. В других мегаполисах появляются гибридные автобусы. Автобусы будущего конечно вряд ли потеснят личный транспорт, но и без них обойтись не удастся.