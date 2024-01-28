ГлавнаяРецептыВы могли делать это неправильно: узнайте как варить гречку, чтобы ее ели все Вы могли делать это неправильно: узнайте как варить гречку, чтобы ее ели все На чтение: 1 минута Гречка – полезная, вкусная и диетическая крупа. Кроме того, она абсолютно элементарно готовится. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Гречку можно просто залить водой и оставить на ночь. Утром она будет готова к употреблению. Если вы хотите добавить новый вкус к привычной каше, попробуйте обжарить ее перед варкой. В этом же рецепте вы узнаете традиционный способ приготовления гречки. Читайте также Ваша жизнь поделится на до и после: как быстро почистить рыбу – 3 хитрых способа Как варить гречку Время: 20 минут Порций: 3 Ингредиенты: – 230 граммов гречки; – 625 миллилитров воды; – 30 миллилитров масла; – 5 грамм соли. Гречка – чрезвычайно проста в приготовлении / Фото Unsplash Приготовление: Гречневую крупу переберите, помойте и залейте холодной водой. По желанию добавьте соль, подсолнечное или сливочное масло. Накройте кастрюлю крышкой и доведите до кипения. Далее нужно убавить огонь до минимума и поварить еще 10 минут под крышкой. Будет любопытно! Узнайте, сколько времени нужно варить рис. Поделитесь с друзьями