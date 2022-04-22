Перепланировка: перегородки из гипсокартона

Иногда площадь внутреннего пространства позволяет разделить одну комнату на две. Для этого необходимо возвести стену из гипсокартона. Она классифицируется как перегородка и не является основной несущей стеной, потому что на нее не распределяется нагрузка здания.

Какие инструменты необходимы

Сделать перегородку из гипсокартона своими руками очень просто, но для строительных работ необходим набор специальных инструментов. Они позволят быстро и качественно выполнить возведение стены.

Итак, а теперь собственно перечень основных инструментов и приспособлений, облегчающих строительство:

перфоратор;

шуруповерт на аккумуляторе вкупе с набором насадок;

уровень;

строительный карандаш;

канцелярский нож;

кусачки;

рулетка.

Какие материалы нужно приобрести

Немаловажную роль играют строительные материалы. Правильный выбор позволит получить желаемый результат. Главное приобрести качественные материалы. Обратите внимание на поверхность гипсокартонового полотна, она должна быть идеально ровной, без сколов и других дефектов.

Из материалов необходимо приобрести:

Два вида профиля (ПН-50 и ПС-50). Брус (соответствующий размеру внутреннего пространства профилей). Шурупы, прокалывающие LN9. Шурупы, прокалывающие IN 16 или25 (саморезы). Дюбеля пластмассовые с шурупами MNA-Z-6/50. Анкера металлические MAN 6/40 или TDN 6/40.

Монтаж перегородки из гипсокартона своими руками

Рекомендуем сперва посмотреть на перегородки из гипсокартона фотографии. Выполняя пошагово следующие рекомендации можно без особого труда самостоятельно возвести гипсокартоновую перегородку. Очень важно не торопиться во время строительства.

Таким образом можно самостоятельно возвести перегородку в своей квартире. Это достаточно просто и быстро. Выполняя работу вдвоем все этапы стройки займут всего лишь 3 – 4 часа.