Перевезення вантажів у Дніпро – найекономніший та найпопулярніший вид доставки

Доставка вантажів автомобільним транспортом вигідно відрізняється від інших способів перевезення товарів. Її головні плюси – це мобільність, доступні розцінки та ефективність. Вантажі можуть перевозитися в межах одного населеного пункту між кількома містами або країнами. Здійснюється їх доставка до залізничних станцій, портів та аеропортів. Величезна перевага таких перевезень – товар доставляється не до пункту перевалки, а до місця проживання або роботи. Перевезення вантажів у Дніпро ви можете замовити на сайті https://mypereezd.dp.ua.

Специфіка автоперевезень

У будь-якому місці із досить розвиненою інфраструктурою вантажі можуть перевозитися автомобільним транспортом. Статистика показує, що у такий спосіб транспортується 70% усіх товарів. Настільки високий показник пояснюється доступністю замовлення цієї послуги, гнучкістю графіків доставки та її високою швидкістю. При великій кількості вантажів їх можна перевозити в контейнерах. Щоб уникнути кількох поїздок за товаром, можна підібрати авто габаритів і перевезти на ньому весь вантаж відразу.

Скласти грамотний план перевезення з урахуванням усіх зупинок допоможуть фахівці відділу логістики. Вантаж доставляється швидко та акуратно, без будь-яких пошкоджень. Важливо повідомити виконавця замовлення про всі свої вимоги та побажання, і тоді послуга буде надана у повній відповідності до запитів замовника.

Особливості автоперевезень

Є можливість обумовити місце, де необхідно бути з вантажем, та скласти для клієнта персональний маршрут доставки. Це забезпечується за рахунок мобільності автомобільних перевезень. Використовувати для транспортування авто дешевше ніж інші види транспорту. Можна знайти компанію з високим рівнем сервісу та доступними розцінками. Морські, залізничні та авіаперевезення здійснюються за суворим розкладом, який не може порушуватись. При запізненні клієнта не чекатимуть. А якщо використати авто, можна розробити графік спеціально для конкретного замовника. При цьому немає обмежень у часі, вантажі транспортуються 24 години на добу без вихідних.

Переваги вантажоперевезень автотранспортом

Залізницею товари не перевозяться у межах міста чи області. Це невиправдано з фінансової точки зору та незручно. Про перевезення автотранспортом клієнти відгукуються як про найдешевший і найпростіший спосіб. Він не вимагає використання терміналів для навантаження, ні сортування вантажів на спеціальних пунктах. Не потрібна й інша інфраструктура, без якої не обійтися за інших способів транспортування. Якщо є дороги, вантажі можуть доставлятися навіть у найглухіші села.

У транспортних компаніях, які здійснюють автоперевезення, забезпечується логістика, товари перевозяться оперативно. Автоперевезення доступні навіть для клієнтів з обмеженими фінансовими можливостями. У штаті фірм-перевізників вантажники з багатим професійним досвідом, які в процесі відвантаження діють акуратно та злагоджено.

Чи є ризик пошкодження вантажів?

Під час перевезення автомобільним транспортом трапляються порушення цілісності товарів до повного знищення. Але це можна запобігти за рахунок ретельної упаковки з використанням пухирчастої плівки та щільного розміщення вантажів у ящиках різних розмірів. Безпека та безпека забезпечується також за допомогою палетних бортів.

При зверненні до перевізників з клієнтом підписується відповідний договір, обов'язкова умова якого – матеріальна відповідальність водіїв та працівників, які занурюють та розвантажують товар, за його псування. У їхніх інтересах уникати у процесі перевезення інцидентів, які можуть перешкодити доставити вантаж у його первісному вигляді.

Сервісне обслуговування

В автопарку у фірм, для яких вантажоперевезення є основним видом діяльності, багато різних авто. Особливою популярністю користуються єврофури, що перевозять вантажі масою до 20 тонн. Використовуються також «Газелі» та «КАМАЗи». Транспортні компанії можуть перевозити найрізноманітніші види товарів та інших вантажів, зокрема меблі. Не складає проблем доставка великогабаритних об'єктів та нестандартної форми.

Забезпечується регулярна перевірка стану технічного транспорту. У процесі виконання замовлення диспетчери моніторять місцезнаходження автомобілів. Є можливість дізнатися у менеджера, в якій точці маршруту знаходиться машина, що перевозить вантаж конкретного клієнта. Маршрут заздалегідь планується муверами, які враховують орієнтовну кількість часу, який може провести в пробках.

Багато автоперевізників надають комплексні транспортні послуги та пропонують різні варіанти співробітництва, що дозволяють повністю задовольнити потреби замовників. Орієнтуючись на їх побажання, пропонується відповідний автомобіль та додаткові послуги.

Вартість автоперевезень

Витрати на транспортування залежать від того, в якому обсязі буде перевозитися товар та наскільки далеко знаходиться пункт призначення.