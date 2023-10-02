Свекольник – это популярный и любимый многими суп, который можно подавать как в холодном, так и горячем виде. Есть много вариантов приготовления аппетитного свекольника. Лучшие кулинарные варианты мы собрали для вас в нашей проверенной подборке из десяти вкусных рецептов с пошаговыми фотографиями.
Классический холодный свекольник
Классический холодный свекольник – это очень вкусное и легкое угощение для вашего домашнего обеда. Приготовить такой аппетитный и яркий суп сможет каждый. Для этого используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Разнообразьте свое привычное меню!
Ингредиенты –+4 порц.
- Свекла ½ кг
- Яйцо куриное 8 шт.
- Огурец 3 шт.
- Укроп 4 ветки
- Лук зелёный 4 стебля
- Кефир 1.5. л.
- Соль по вкусу
- Сахар-песок по вкусу
Шаги 140 мин.
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Классический свекольник готовится очень просто. Свеклу хорошо промываем с помощью щетки, затем заворачиваем ее в фольгу и отправляем в разогретую до 190° духовку на 1 час.
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Даем свекле полностью остыть, очищаем ее от кожуры и натираем на крупной терке. Перекладываем в кастрюлю и заливаем питьевой водой.
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Устанавливаем кастрюлю со свеклой на умеренный огонь и доводим до кипения. Отвариваем 5 минут и затем даем полностью остыть. Дальше убираем в холодильник на 1 час.
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Отвариваем и очищаем куриные яйца. Четыре яйца мелко рубим ножом, остальные разделываем на половинки. Они пригодятся для подачи.
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Промываем огурцы и натираем их на крупной терке. Зелень промываем, обсушиваем и мелко нарезаем.
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Отвариваем и очищаем куриные яйца. Четыре яйца мелко рубим ножом, остальные разделываем на половинки. Они пригодятся для подачи.
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Классический холодный свекольник готов. Подавайте к столу и пробуйте!
Классический горячий свекольник с мясом
Классический горячий свекольник с мясом отличается насыщенным вкусом и аппетитным внешним видом. Такой легкий суп никого не оставит равнодушным и станет отличной идеей для вашего семейного обеда. Для несложного приготовления в домашних условиях используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 1 час 30 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Свекла – 200 гр.
- Говядина на кости – 250 гр.
- Картофель – 250 гр.
- Морковь – 70 гр.
- Лук репчатый – 60 гр.
- Масло растительное – 40 мл.
- Уксус 9% – 1 ст.л.
- Лист лавровый – 1 шт.
- Укроп – 4 ветки.
- Сахар – 1 щепотка.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Вода – 2,5 л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты из списка.
Шаг 2. Промываем говядину и кладем ее в кастрюлю. Заливаем водой и доводим до кипения. Затем солим по вкусу, огонь уменьшаем и продолжаем варить под крышкой около 60 минут.
Шаг 3. Достаем говядину из бульона и полностью остужаем ее.
Шаг 4. Очищаем картофель и режем средними кубиками.
Шаг 5. Выкладываем картофель в мясной бульон и отвариваем на умеренном огне в течение 10 минут после закипания.
Шаг 6. Натираем на крупной терке морковь и измельчаем лук.
Шаг 7. Обжариваем лук с морковью на растительном масле около 5 минут.
Шаг 8. Очищаем от кожуры свеклу и натираем ее на крупной терке.
Шаг 9. Свеклу выкладываем в сковороду с луком и морковью. Вливаем уксус. Его добавление поможет сохранить яркий цвет свеклы. Солим и перчим по вкусу. Добавляем немного сахара.
Шаг 10. Выливаем сюда 80 мл. воды и тушим на небольшом огне около 10 минут. Свекла должна стать мягкой.
Шаг 11. Остывшее мясо отделяем от костей и разбираем на волокна.
Шаг 12. В бульон со сваренным картофелем отправляем овощную зажарку вместе с лавровым листом и мясом. Спустя 5 минут лавровый лист убираем. Выключаем огонь и оставляем угощение под крышкой еще на 5 минут.
Шаг 13. Классический горячий свекольник с мясом готов. Разливайте по тарелкам, украшайте измельченным укропом и подавайте к столу!
Холодный свекольник на кефире
Холодный свекольник на кефире – это удивительно вкусное и легкое угощение для яркого обеда в кругу семьи. Порадуйте себя и близких аппетитным овощным супом, который несложно приготовить в домашних условиях. Для этого берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Свекла – 3 шт.
- Картофель – 4 шт.
- Вода – 1,5 л.
- Кефир – 1 л.
- Лук зеленый – 1 пучок.
- Укроп – 1 пучок.
- Петрушка – 1 пучок.
- Огурец – 2 шт.
- Соль – по вкусу.
- Сахар – по вкусу.
- Яйцо – по вкусу.
- Сметана – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Кипяченую остуженную воду перемешиваем с кефиром. Овощи заранее отвариваем до готовности.
Шаг 2. Отварную свеклу очищаем от кожуры и натираем на крупной терке.
Шаг 3. Отправляем тертую свеклу в кастрюлю с кефиром и водой. Добавляем сюда соль и сахар по вкусу.
Шаг 4. Отварной картофель режем небольшим кубиком и также отправляем в кастрюлю.
Шаг 5. Небольшими полосочками разделываем огурцы. При желании, с них можно снять кожуру.
Шаг 6. Промываем и обсушиваем зеленый лук. Мелко рубим его ножом.
Шаг 7. Так же поступаем и с укропом.
Шаг 8. Следом измельчаем петрушку.
Шаг 9. Огурцы и зелень выкладываем в кастрюлю с содержимым. Хорошо все перемешиваем.
Шаг 10. Холодный свекольник на кефире готов. Разливайте по тарелкам и подавайте к столу, дополнив половинками яиц и сметаной.
Холодный свекольник на воде
Холодный свекольник на воде – это невероятно вкусное и простое в исполнении угощение для вашего домашнего обеда. Приготовить такой аппетитный и яркий суп сможет каждый. Для этого используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Разнообразьте свое привычное меню!
Время готовки – 1 час 30 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Свекла – 0,5 кг.
- Огурец – 300 гр.
- Яйцо – 3 шт.
- Зелень – 1 пучок.
- Уксус винный – 2 ст.л.
- Сахар – 1 ч.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Для подачи:
- Сметана – по вкусу.
- Горчица – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Свеклу хорошенько промываем, оборачиваем в фольгу и отправляем в разогретую до 180° духовку на 40 минут.
Шаг 2. Запеченную свеклу полностью остужаем, затем очищаем от кожуры.
Шаг 3. Отвариваем куриные яйца и охлаждаем в холодной воде. Очищаем от скорлупы.
Шаг 4. Отварные очищенные яйца режем мелким кубиком.
Шаг 5. Промываем огурцы и нарезаем их таким же кубиком.
Шаг 6. Промываем и обсушиваем зелень, затем шинкуем ее ножом.
Шаг 7. Все измельченные продукты отправляем в кастрюлю. Сюда же выкладываем тертую на крупной терке свеклу.
Шаг 8. Заливаем содержимое кастрюли холодной кипяченой водой. Сюда же отправляем уксус, соль, сахар и черный молотый перец. Перемешиваем содержимое.
Шаг 9. Холодный свекольник на воде готов. Подавайте к столу, дополнив сметаной и горчицей!
Горячий свекольник с курицей
Горячий свекольник с курицей получается невероятно питательным, вкусным и аппетитным. Подавайте его к обеду со сметаной и другими дополнениями. Такое блюдо точно разнообразит ваше меню. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.
Время готовки – 1 час 30 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Свекла – 1 шт.
- Курица – 0,5 кг.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Картофель – 2 шт.
- Паста томатная – 1 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Лист лавровый – 1 шт.
- Сметана – по вкусу.
- Укроп – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Овощи очищаем от кожуры и промываем.
Шаг 2. Кусок курицы кладем в большую кастрюлю и заливаем ее водой. Ставим на плиту, отвариваем до готовности курицы и образования бульона. В процессе снимаем пену, в конце варки солим.
Шаг 3. В это время мелко режем репчатый лук и натираем на терке морковь.
Шаг 4. Соломкой разделываем свеклу. Ее также можно натереть на крупной терке.
Шаг 5. Лук и морковь обжариваем на растительном масле до мягкости.
Шаг 6. Сюда же выкладываем свеклу и хорошенько все обжариваем. Добавляем томатную пасту и вливаем немного горячего бульона. Закрываем крышкой оставляем томиться до мягкости свеклы.
Шаг 7. Почищенный картофель режем кубиком и отправляем его в горячий куриный бульон.
Шаг 8. Варим 5 минут, затем отправляем сюда обжаренные овощи. Даем супу еще раз закипеть. В конце добавляем лавровый лист и измельченную зелень.
Шаг 9. Горячий свекольник с курицей готов. Разливайте по тарелкам и пробуйте!
Холодный свекольник с колбасой
Холодный свекольник с колбасой порадует вас интересным вкусом и аппетитным внешним видом. Такой легкий суп никого не оставит равнодушным и станет идеальным кулинарным решением для вашего обеда. Для несложного приготовления в домашних условиях, используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Свекла – 0,8 кг.
- Вода – 2 л.
- Уксус яблочный – 1 ст.л.
- Сахар – 1 ч.л.
- Картофель – 300 гр.
- Яйцо – 2 шт.
- Огурец – 200 гр.
- Колбаса вареная – 150 гр.
- Лук зеленый – 50 гр.
- Укроп – 2 ветки.
- Сметана – 100 гр.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Очищаем свеклу и натираем ее на крупной терке. Заливаем водой и доводим до кипения на маленьком огне.
Шаг 2. В свеклу добавляем яблочный уксус и сахар. Хорошенько перемешиваем и тушим на слабом огне под крышкой 30 минут. Добавление уксуса позволит сохранить насыщенный цвет овоща. После варки оставляем заготовку остывать и затем убираем в холодильник до подачи.
Шаг 3. Отвариваем куриные яйца и картофель.
Шаг 4. Небольшим кубиком разделываем отварную картошку, промытые огурцы и вареную колбасу. На несколько частей разделываем отварные очищенные яйца.
Шаг 5. В глубокую миску складываем картофель, колбасу и огурец. Сюда же отправляем измельченную зелень.
Шаг 6. Дополняем заготовку солью, перцем и сметаной. Эти продукты выкладываем в охлажденную свеклу с водой. Перемешиваем. Отварные яйца добавляем перед подачей.
Шаг 7. Холодный свекольник с колбасой готов. Подавайте к столу!
Свекольник с мясом и яйцом
Свекольник с мясом и яйцом получается удивительно вкусным, сытным и аппетитным. Подавайте его к обеду, чтобы разнообразить меню и ярко украсить стол. Такое блюдо никого не оставит равнодушным. Для приготовления обязательно используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Свекла – 2 шт.
- Свинина – 300 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Яйцо – 2 шт.
- Картофель – 3 шт.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Промываем свинину и режем ее средними кусками. Заливаем водой в кастрюле и отвариваем до готовности, периодически убирая пену.
Шаг 2. Очищаем репчатый лук и режем его мелким кубиком.
Шаг 3. Очищенную морковку натираем на крупной терке.
Шаг 4. Лук с морковью обжариваем на растительном масле до золотистого оттенка.
Шаг 5. Отвариваем и остужаем куриные яйца. Очищаем их от скорлупы и режем кубиком.
Шаг 6. Очищаем от кожуры картофель, промываем его и также разделываем кубиком. Кладем картофель в мясной бульон и варим до его готовности.
Шаг 7. Очищенную свеклу натираем на терке и также отправляем в суп. Сразу же выкладываем обжаренные лук с морковью, добавляем яйца, соль и черный молотый перец. Варим 5 минут, выключаем огонь и даем блюду настояться под крышкой.
Шаг 8. Свекольник с мясом и яйцом готов. Разливайте по тарелкам и угощайтесь!
Свекольник с картошкой
Свекольник с картошкой – это очень вкусное и несложное в исполнении угощение для вашего домашнего обеда. Приготовить такой аппетитный и яркий суп сможет каждый. Для этого используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Разнообразьте свое привычное меню!
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Свекла – 1 шт.
- Картофель – 2 шт.
- Огурец – 2 шт.
- Зелень – 1 пучок.
- Колбаса вареная – 200 гр.
- Яйцо – 2 шт.
- Майонез – 3 ст.л.
- Уксус 9% – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Вареную колбасу разделываем небольшим кубиком.
Шаг 2. Промытый огурец также рубим ножом.
Шаг 3. Отвариваем куриные яйца, остужаем и очищаем их от скорлупы. Затем измельчаем.
Шаг 4. Картофель предварительно отвариваем в мундире, очищаем его от кожуры и режем небольшим кубиком.
Шаг 5. Все полезные ингредиенты складываем в глубокую миску. Заливаем это все холодной кипяченой водой, дополняем солью, уксусом, майонезом и измельченной зеленью.
Шаг 6. Предварительно отваренную и остуженную свеклу натираем на крупной терке. Выкладываем ее в общую заготовку. Аккуратно все перемешиваем.
Шаг 7. Свекольник с картошкой готов. Угощайтесь!
Классический холодник по-белорусски
Классический холодник по-белорусски – это яркое кулинарное решение для вашего домашнего обеда, которое никого не оставит равнодушным. Приготовить такой аппетитный и яркий суп не составит особого труда. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Свекла с ботвой – 600 гр.
- Кефир – 500 мл.
- Уксус 6% – 1 ст.л.
- Огурец – 3 шт.
- Лук зеленый – по вкусу.
- Укроп – по вкусу.
- Яйцо – 3 шт.
- Колбаса вареная – 200 гр.
- Вода – 2 л.
- Соль – по вкусу.
- Сметана – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Хорошо промываем под водой свеклу вместе с ботвой.
Шаг 2. Свеклу очищаем и режем небольшим кубиком.
Шаг 3. Кипятим воду и опускаем сюда свеклу. Сразу же вливаем уксус и варим пару минут. Уксус позволит сохранить насыщенный цвет овоща.
Шаг 4. Режем ножом промытую свекольную ботву.
Шаг 5. Выкладываем ботву в кастрюлю со свеклой и варим еще 5-7 минут. Солим по вкусу.
Шаг 6. Убираем заготовку с огня и устанавливаем ее в емкость со льдом или ледяной водой. Оставляем до полного охлаждения.
Шаг 7. Промываем лук и укроп. Также промываем огурцы и снимаем с них кожуру. Отвариваем куриные яйца.
Шаг 8. Лук и укроп мелко нарезаем, посыпаем солью и хорошенько растираем.
Шаг 9. Небольшим кубиком разделываем колбасу и свежие очищенные огурцы.
Шаг 10. В глубокой посуде соединяем зелень, колбасу, огурцы и яйца.
Шаг 11. Заливаем все это холодным кефиром.
Шаг 12. Сюда же вливаем холодную свеклу с кусочками ботвы.
Шаг 13. Хорошенько перемешиваем содержимое.
Шаг 14. Классический холодник по-белорусски готов. Разливайте по тарелкам и подавайте к столу, дополнив сметаной!
Свекольник с ботвой
Свекольник с ботвой отличается насыщенным вкусом и аппетитным внешним видом. Такой легкий суп никого не оставит равнодушным и станет идеальным обеденным решением для вашего стола. Для несложного приготовления в домашних условиях используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 1 час 30 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Говядина – для бульона.
- Свекла – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Картофель – 3 шт.
- Ботва свекольная – 1 пучок.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Лук зеленый – 1 пучок.
- Соль – по вкусу.
- Специи – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
- Сметана – для подачи.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты. Овощи и зелень предварительно промываем под водой. Ставим вариться мясной бульон.
Шаг 2. Очищаем лук, морковь и свеклу. Режем продукты небольшой соломкой.
Шаг 3. Свекольную ботву и зеленый лук мелко рубим ножом.
Шаг 4. Очищаем и промываем картофель, затем режем его средним кубиком.
Шаг 5. Лук и морковь обжариваем на растительном масле до мягкости.
Шаг 6. В готовый бульон выкладываем картофель и варим 15 минут, затем добавляем свеклу и варим еще 10 минут.
Шаг 7. Отправляем в заготовку свекольную ботву.
Шаг 8. Также добавляем обжаренные лук с морковью и зеленый лук. Солим блюдо, дополняем специями. Варим 5 минут, выключаем огонь и даем блюду настояться.
Шаг 9. Свекольник с ботвой готов. Разливайте по тарелкам и подавайте к столу со сметаной!