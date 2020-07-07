Перевод документации

Специализированная лингвистическая компания «Справка Информ» с 2015 года занимается профессиональными письменными и устными переводами в городе Киев.

Региональное бюро переводов «Справка Информ» является старейшим в Украине лингвистическим предприятием, которое на профессиональной основе предоставляет различным категориям населения качественные лингвистические и нотариальные услуги. Более детально тут spravkainform.com.ua.

Чаще всего в наше переводческое агентство обращаются клиенты, для которых на качественной и оперативной основе требуется выполнить письменный перевод следующих документов и всевозможной документации: российские паспорта, заграничные паспорта, медицинские справки, акты о проделанной работы, спецификации, каталоги, справки о составе семьи, свидетельства о рождении, свидетельства о заключении брака, технические отчеты, финансовые отчеты, справки о заработной плате, справки об отсутствии судимости, справки об отсутствии задолженности, результаты медицинских анализов, аттестаты о среднем образовании, дипломы об окончании среднего или высшего учебного заведения, каталоги к отечественной или импортной промышленной продукции, судебные приговоры, судебные решения, водительские удостоверение, трудовые книжки, инструкции по правильному и безопасному обслуживанию сложного медицинского оборудования, художественные произведения, стихи, эссе, очерки, докторские и кандидатские диссертации, научные диссертации, научные доклады, кулинарные рецепты, курсовые и дипломные работы, лицензии, сертификаты и так далее.

Опытные специалисты переводческого портала «Справка Информ» в Киеве имеют большой опыт осуществления письменных и устных переводов со/на следующие языки: английский, испанский, турецкий, китайский, японский, казахский, иврит, идиш, сербский, чешский, болгарский, молдавский, казахский, литовский, финский, эстонский, литовский, итальянский, французский, фарси, персидский, аварский, урду, хинди, корейский, чеченский, ингушский, узбекский, таджикский, азербайджанский, армянский, польский, португальский, туркменский, венгерский, румынский, даргинский, лакский, табасаранский и так далее.

Грамотными редакторами и опытными переводчиками бюро «Справка Информ» перевод текста осуществляется в следующих отраслях: информационные технологии, металлургия, политика, спорт, медицина, строительная индустрия, рекламный бизнес, сельское хозяйство, автомобильная промышленность, энергетика и так далее.

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