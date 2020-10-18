Пицца в Сочи с доставкой

Известное итальянское блюдо любят не только в Италии. Каждая хозяйка наверняка хоть раз пробовала приготовить различные варианты этого блюда. Многие полагают, что готовить пиццу очень просто: стоит только побольше наложить на корж разных продуктов. Часто в качестве начинки выбирают те продукты. которые имеются в холодильнике. Но технология приготовления настоящей пиццы требует некоторых правил. Их не нужно нарушать, если вы хотите получить настоящее итальянское блюдо. Рецепты настоящей итальянской пиццы вы можете найти на разных кулинарных сайтах. Если у вас мало времени, Вы можете заказать пиццу в Сочи с доставкой.

Готовим правильное тесто. Если вы хотите получить отменное блюдо, то нужно выбирать очень качественную муку, а можно приобрести специальную смесь для пиццы в супермаркете. Используя эту смесь, вы получите ароматное эластичное тесто. Вот один из рецептов теста для настоящей итальянской пиццы. Вам следует купить килограмм муки, 40 миллилитров воды, 10 грамм дрожжей. В ста миллиграммах воды растворите 20 грамм морской соли. Когда смесь станет однородной по составу, в нее следует влить соленую воду и оливковое масло. Вымешивайте тесто до тех пор, пока оно не станет легко отходить от стенок комбайна.

Домашний соус. Соус, который хозяйка приготовит в домашних условиях будет гораздо вкуснее и полезнее магазинного. Сделайте пюре из томатов и варите го на медленном огне. Добавьте базилик, орегано, чеснок, соль, перец.

Используем сыр. В настоящей пицце должно быть два слоя сыра. Первый слой нужно уложить под начинку. Он расплавится в процессе запекания и придаст пицце оригинальный вкус. По мнению итальянских поваров, лучше использовать сыр Моцарелла.

Не стоит выкладывать начинку слишком обильно. Не стоит наваливать на корж много продуктов, иначе тесто плохо приготовится. Нужно умеренное количество начинки положить на тесто, а затем присыпать сыром. Затем вы можете мелко нарезать орегано и слегка посыпать им блюдо.

Выберите правильную температуру. Если вы готовите пиццу дома, то следует выбирать температуру не менее 250 градусов. При такой температуре блюдо приготовиться быстро и все продукты сохранят свои полезные свойства. Готовую пиццу можно украсить рубленой зеленью.

Любовь к этому замечательному итальянскому блюду объединяет людей из многих стран. Первая пицца была приготовлена около двух столетий назад, и с тех пор это блюдо приобрело бешеную популярность во всем мире. Секрет такой пламенной любви к пицце прост: это блюдо питательное, вкусное, его можно приготовить во многих вариантах. Простая незатейливая лепешка с вкусной начинкой завоевала весь мир. Сегодня в современных ресторанах можно встретить пиццу с икрой, устрицами и даже одуванчиками. Существуют даже сладкие десертные варианты пиццы, которую готовят с добавлением фруктов, варенья, пряностей, сахарной пудры.