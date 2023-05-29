Стоит только подать к чаю бисквитные пирожные с масляным кремом, и вы устанете получать множество комплиментов своим кулинарным умениям. Хотя некоторые могут даже не поверить, что это домашнее лакомство. Ведь десерт словно из дорогущей кондитерской.

Рецептом этих потрясающих пирожных поделилась настоящая кулинарная кудесница Замира. Для приготовления такого лакомства она рекомендует брать форму размером 22 на 32 см, в которой получится идеальная основа для десерта.

Как вкусно приготовить воздушные пирожные с масляным кремом

Маленький нюанс. Чтобы испечь пышный бисквит, вам понадобится 4 яйца. Одно стоит добавлять целое, остальные нужно разделить на желток и белок. Сделать вы это можете вручную или при помощи специального приспособления.

Ингредиенты

Яйцо4 шт. Сахар75 г Ванильный сахар0,5 ч. л. Соль1 щеп. Подсолнечное масло45 мл Молоко45 мл Разрыхлитель0,5 ч. л. Пшеничная мука80 г Кукурузный крахмал15 г Сгущенное молоко180 г Сливочное масло180 г Вода80 мл

Приготовление

Готовим бисквит. В глубокую емкость всыпаем ванильный сахар и 1 ст. л. обычного. Добавляем 1 целое яйцо и 3 желтка. Вливаем молоко и подсолнечное масло.Соединяем крахмал с пшеничной мукой и разрыхлителем. Всыпаем сухие ингредиенты к яичной смеси. Перемешиваем всё венчиком до однородности. В отдельной емкости взбиваем 3 белка с солью до пышной пены. Постепенно всыпаем 60 г сахара, продолжая взбивать до устойчивых пиков.Аккуратно вводим в молочную смесь белковую массу, перемешивая всё венчиком. Полученную массу выкладываем в форму, застеленную пергаментом. Ровняем тесто лопаткой. Отправляем в разогретую до 160 градусов духовку на 40 минут.Готовим крем. В миску выкладываем размягченное сливочное масло жирностью 82,5 %. Взбиваем его до пышности. Добавляем 150 г сгущенного молока. Снова всё взбиваем до однородной пышной массы. Готовим молочную пропитку. Соединяем воду и 1 ст. л. сгущенного молока. Тщательно перемешиваем.Обрезаем края остывшего бисквита. Разрезаем его поперек пополам. Выкладываем одну часть на дощечку или блюдо и поливаем ее молочной пропиткой. Сверху выкладываем крем, равномерно его распределяя. Затем помещаем вторую часть бисквита. Также пропитываем его молочной смесью. Щедро смазываем кремом. Разрезаем десерт на 6 квадратиков. Украшаем их при помощи оставшегося крема, используя кондитерский мешок. Готово!

Если вы хотите сделать декор в виде цветочков, как у популярного фудблогера, после приготовления крема отложите совсем небольшую его часть в две емкости. В одну добавьте зеленый пищевой краситель, во вторую — розовый. Тщательно перемешайте. А затем при помощи кондитерского мешка высадите крем, формируя листочки и лепестки на готовых пирожных.