Готовлю на все праздники. Очень вкусный салат «Обжорка»

Как много разных рецептов салатов вы знаете? Скорее всего у каждого кулинара в арсенале есть несколько своих праздничных рецептов салатов, которые используются постоянно. Но, даже если эти салаты отличаются приготовлением от Оливье и Сельди под шубой, вашим родственникам и друзьям они могут надоесть. Не стоит обижаться на свою семью, когда те не доедают салаты. Просто стоит слегка изменить праздничное меню.

Не надо постоянно на праздники готовить одни и те же салаты. Стоит экспериментировать с блюдами, находить новые рецепты. Так вам будет легче понять, какие салаты еще будут любимыми у ваших гостей.

Приготовим вместе популярный салат “Обжорка”.

Ингредиенты для салата “Обжорка”:

мясо отварное — 300 г;

морковь — 2 шт.;

лук репчатый — 2 шт.;

маринованные огурцы — 300 г;

чеснок — 1 зубчик;

майонез.

Приготовление салата “Обжорка”:

Нарезаем четверть кольцами лук, обжариваем в сковороде на небольшом количестве растительного масла до прозрачного состояния. Натираем на крупной терке очищенную морковь, добавляем к луку и обжариваем до готовности, солим и перчим.

Нарезаем маринованные огурцы маленькими брусочками, откидываем на сито и избавляем от влаги. Нарезаем маленькими кусочками отварное мясо, соединяем его в миске с огурцами и обжаренными овощами.

Натираем в салат зубчик чеснока, заправляем майонезом и тщательно перемешиваем.

Данный салат не требует долгой пропитки, его можно сразу подавать к столу.

Соль в блюдо добавляйте аккуратно, так как в ингредиентах уже есть соленое мясо и маринованные огурцы.