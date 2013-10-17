Питание и диета после удаления желчного пузыря

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Как похудеть без вреда для здоровья

Современные понятия красоты побуждают женщин выглядеть определенным образом. Принято, что женщина должна быть достаточно худой и многие девушки стремятся следовать различным диетам, чтобы достигнуть этого идеала красоты. Гречневая диета, диета Малышевой, кремлевская диета или диета рассказанная подружкой, диета после удаления желчного пузыря — насколько это безопасно для вашего здоровья? Можно ли сбросить лишний вес быстро и без последствий?

Врачи все больше сомневаются в этом. Многие научные исследования говорят о том, что диеты в конечном итоге приводят к различным заболеваниям, причем не только тела но и психики.

Это вовсе не значит что полезно есть все подряд и в любом количестве. Но и ограничивать себя в питательных веществах особенно в юном возрасте может быть очень вредно для вас.

Как правило диета — это не сбалансированное питание, резко ограничивающие потребление ряда продуктов. При этом постоянно жить на диете не возможно. В результате почти все женщины похудевшие за 1-2 месяца диеты, набирают все сброшенные килограммы переходя на свое привычное питание. И, часто, они поправляются даже сильнее чем были изначально.

Для организма такие резкие колебания веса тела очень вредны. Происходят сбои в гормональной системе, на теле возникают растяжки. Органы пищеварения приобретают хронические болезни — гастриты, гастроэнтериты и т.д.

Гораздо правильнее будет изменить свое питание раз и навсегда на полезное, правильное и сбалансированное. При этом все органы вашего тела начнут работать правильно, в результате чего ваш вес без всяких диет придет к своему идеальному состоянию.

Рисовая диета – одна из тех немногих диет, которые можно назвать полезными для организма. Конечно, любая диета является стрессом, ограничивает организм в питательных веществах и аминокислотах, но рисовая диета, в отличие от многих других, выводит из организма токсины, шлаки и лишние соли, а это очень полезно. Стоит посмотреть на людей с Востока – китайцев или японцев. Практически все – стройные, и у них нет проблем с лишним весом. Их секрет в рисе и морепродуктах.

Однако лучше проконсультироваться с врачом, чтобы избежать проблем со здоровьем. Так же стоит помнить, что при частом употреблении риса из организма выводится калий. А так как рис – основной компонент диеты, нужно пить калий в таблетках. Не забывайте пить воду. В идеале 1,5-2 литра в день. Вода поможет рису выводить из организма вредные вещества.

Итак, рисовая диета, как и любая другая, имеет множество вариаций. Какие-то виды диеты предполагают пару-тройку дней, а на некоторых можно сидеть до месяца.