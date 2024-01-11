Банановый рулет с шоколадом и взбитыми сливками

Пока моя малышня досматривает последние сны в воскресенье утром, я уже вовсю колдую у плиты. Ведь сладкое на завтрак — привилегия исключительно выходного дня. Другие дети спешили бы проснуться при таком раскладе, но только не мои разбойники. И это хорошо! До обеда банановый рулет успеет пропитаться.

Узнала об этом десерте недавно, когда искала рецепты сладкого на новогодний стол. Испробовав его на родных, поняла, что и гости будут в восторге. Теперь угощаю таким рулетом и друзей, и коллег по работе.

Как приготовить нежный банановый рулет

Для этого домашнего торта вам сперва понадобится подготовить некоторые продукты и девайсы. К примеру, убедитесь, что у вас есть форма для выпечки, размером около 30 на 40 см, а также миксер. Без последнего придется намучиться с кремом. Также заранее уберите из холодильника масло и яйца — они должны быть комнатной температуры.

Ингредиенты

Яйцо6 шт. Вода2 ст. л. Сахарная пудра300 г Пшеничная мука60 г Грецкие орехи50 г Ванильный пудинг40 г Молоко400 мл Черный шоколад60 г Сливочное масло200 г Банан2 шт.

Приготовление

Сначала разберемся с декором для десерта. В яйцах отделите белки от желтков. Белки взбейте миксером на высокой скорости с 75 г сахарной пудры. Оставшиеся желтки взбейте отдельно с 2 ст. л. горячей воды. Постепенно введите в желтки пшеничную муку, измельченные в крошку грецкие орехи и 75 г сахарной пудры. У вас должно получиться не слишком густое однородное тесто.Перелейте тесто на противень, выстеленный пергаментом, и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Когда на корже образуется корочка, присыпьте сахаром (на глаз) и заверните в рулет. Можете завернуть его в чистое полотенце для надежности. Теперь приступайте к приготовлению крема. Пудинг сварите в молоке по инструкции, дайте ему полностью остыть. Отдельно взбейте размягченное масло с 150 г сахарной пудры. Когда пудинг остынет, смешайте его миксером со взбитым маслом. Вмешайте в крем шоколадную крошку. Оставьте начинку в холодильнике примерно на полчаса.Корж хорошо перемажьте кремом на основе пудинга. Бананы очистите и сбрызните лимонным соком, чтобы те не потемнели. Выложите их один за другим на одном из краев бисквита. Заверните рулет.

Десерт практически готов! Осталось только украсить его белковой массой, которую мы готовили на первом этапе. Далее можно посыпать рулет рубленым фундуком или другими орехами по желанию. Также очень вкусный декор получается из растопленной «Нутеллы». В общем, фантазируйте!