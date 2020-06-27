Планшеты iPad

После выбора модели iPad, мы также должны решить, сколько памяти нам нужно в ней. Конечно, это решение достаточно индивидуально, в зависимости от того, что мы будем делать на планшете. Однако я постараюсь объяснить, какой объем памяти подойдет для каждой группы людей. А если вы мечтаете купить качественный iPad, переходите на сайт https://spb-apple.ru

Сколько памяти у нас на самом деле есть на iPad?

В настоящее время iPadOS 13 занимает около 2,28 Гб. Однако для этого требуется около 5 ГБ на устройстве. Это означает, что мы сможем использовать меньше для приложений и других данных. Кроме того, всегда стоит иметь дополнительное свободное место. Это будет полезно при обновлении устройства, или просто, если вы хотите загрузить что-то и не получить сообщение в стиле: «Недостаточно места, чтобы загрузить приложение.» Поэтому мы предполагаем, что для всего этого мы резервируем 8 ГБ, а оставшуюся память оставим себе.

32 ГБ

Столько памяти, в случае новых устройств, можно найти только на «классическом» iPad. Это дает нам около 24 Гб для использования и может быть достаточно памяти для людей, которые не устанавливают много приложений, игр, и не хранят большое количество фотографий и видео. Другими словами, они скорее потребляют контент непосредственно из Интернета: во время просмотра они суммируют фильмы, музыку и так далее. Это может быть хорошей суммой, если вы купите свой первый iPad.

Однако, это не будет работать, если вы хотите иметь много приложений на вашем устройстве, сделать много фотографий и видео, сделать много рисунков / скетчей, или обрабатывать фотографии или видео.

Доступно в: iPad (6-е поколение), iPad (7-е поколение).

64 ГБ

Это начальное значение памяти для iPad mini, iPad Air и iPad Pro. Это очень хорошая новость, так как этого будет достаточно для подавляющего большинства людей. Это позволит нам установить на него множество приложений, игр и довольно много данных. И, кстати, через некоторое время нам не придется думать о том, что нужно убрать, чтобы освободить место.

Но это все равно будет слишком мало для тех, кто хочет обрабатывать фотографии или видео на своем iPad. Мы сможем это сделать, но это потребует от нас постоянно перемещать старые данные с устройства и заменять их более новыми.

Доступно в: iPad mini (5-е поколение), iPad Air (3-е поколение), iPad Pro 11 дюймов, iPad Pro 12.9 дюймов (3-е поколение).

128 ГБ

Этого должно быть достаточно для большинства «любителей» для любой задачи. Когда я пишу о любителях, я имею в виду людей, которые профессионально не занимаются созданием графики или обработкой ее на iPad. Такие люди могут захотеть иметь всю свою коллекцию работ на своем устройстве и должны думать о большем количестве памяти. Другим исключением могут быть люди, которые хотят добавить большую коллекцию фотографий, музыки или фильмов на свое устройство. Если они будут занимать более 80 Гб, то стоит выбрать и больше памяти.

Для остальных это должна быть та сумма, которую вы не сможете заполнить, и вы сможете использовать свой iPad, не беспокоясь о нехватке места.

Доступно в: iPad (6-е поколение), iPad (7-е поколение), iPad Pro 11 дюймов (2-е поколение), iPad Pro 12.9 дюймов (4-е поколение).

256 ГБ

Столько памяти будет достаточно для всех домашних пользователей, которые хотят добавить много своих данных на устройство: фотографии, музыку, фильмы и т.д., и опасаются, что 128 Гб будет недостаточно для них. Кроме того, это будет неплохой объем памяти для профессионалов, которые делают некоторые или все свои работы на iPad.

Доступно в: iPad мини (5-е поколение), iPad Air (3-е поколение), iPad Pro 11 дюймов, iPad Pro 12.9 дюймов (3-е поколение), iPad Pro 11 дюймов (2-е поколение), iPad Pro 12.9 дюймов (4-е поколение).