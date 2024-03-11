Плетенка с творожным сыром и слабосоленой рыбой: рецепт изумительной выпечки

Перед подачей плетенку необходимо аккуратно нарезать на порционные куски.
Если у вас в холодильнике есть немного зелени, слабосоленой рыбы и слоеного теста, очень рекомендуем сочетать все это и приготовить плетенку с творожным сыром и слабосоленой рыбой. Рецептом поделились в кулинарном блоге «Душевные рецепты».
Плетенка с творожным сыром и слабосоленой рыбой
Ингредиенты:
- творожный/сливочный сыр (например, рикотта) – 200 гр;
- слабосоленая рыба – 300 гр;
- слоеное тесто – 500 гр;
- мука – 20 гр;
- оливковое масло – по вкусу;
- специи – по вкусу.
Способ приготовления:
Слоеное тесто разморозить по инструкции, раскатать на пергаментной бумаге, присыпанной мукой.
Смазать тесто творожным сыром, выложить рыбу и шпинат. Скрутить в рулет и разрезать его на две части.
Переплести части между собой, закрутить в венок, соединив два конца. Перенести вместе с пергаментом в форму для выпекания.
Отправить плетенку в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут, до румяной корочки.
При подаче порезать на порции.
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