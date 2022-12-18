Плитка ПВХ для пола, как тип современного покрытия для дома

Сейчас на строительном рынке представлены различные варианты оформления пола. Наиболее популярными считаются паркет, ковролин, линолеум. Нередко используется керамическая плитка. Но сейчас появился и новый материал отделки — плитка пвх для пола. Такое изделие только набирает обороты, но его стоит рассмотреть более подробно.

Что собой представляет ПВХ покрытие

Для начала необходимо ознакомиться с самым материалом. Производится такое изделие практически из тех же компонентов, что и линолеум, потому они имеют некоторые внешние сходства, особенно, если последний выполнен с рисунков в виде плитки. Потому такое решение вполне правомерно можно назвать линолеумной. Всего имеется два типа подобных изделий — квадратные и прямоугольные.

Структура подобных решений примерно такова:

основной слой;

изображение;

полиуретановое покрытие;

защитный элемент.

Производится ПВХ плитка для пола разной толщины. На рынке можно найти варианты 0,5-3,5 мм. Также имеется так называемая однослойная модель из винила. Толщина таких вариаций колеблется в диапазоне от 1,5 до 2,5 мм.

Изделия из ПВХ можно уложить практически на любое основание. Это может быть, как ламинат или линолеум, так и дощатый пол или даже бетонное покрытие. Единственное условие для корректного монтажа — пол должен быть гладким, чистым и высушенным. При этом нет необходимости выравнивать плоскость, хотя все шероховатости и неровности со временем будут проявляться.

Провести укладку покрытия может любой. Для этого нет необходимости изучать строительное дело. Нанести клей на обратную стороны и выровнять плоскость может каждый. Примечательно, что подобное решение на вид не отличить от бесшовного линолеума. Подобные конструкции допускается укладывать непосредственно на системы теплого пола.

Как подойти к выбору материала для отделки

Вопрос приобретение отделки пола достаточно важен при ремонте. От этого зависит общее восприятие помещения и комфортное передвижение в комнате. На что стоит обратить внимание при подборе подобных материалов отделки?

— Для начала стоит изучить маркировку. Как правило, изготовители указывают основные характеристики покрытия. Это даст исчерпывающую информацию об износостойкости, габаритах изделия, уровне стираемости, материалах, из которых произведено изделие. Кроме того, здесь может быть указано наличие соответствующих сертификатов качества и гарантированный срок эксплуатации.

— Одним из наиболее важных параметров считается класс износостойкости. Именно на него в первую очередь стоит смотреть при покупке напольного покрытия для кухни или другой комнаты. Так, можно разделить продукцию на классы, подходящие для установки в тех или иных помещениях:

— 21-23 — подходит для укладки в жилых комнатах;

— 31-33 — монтаж допускается в административных и общественных зданиях;

— 41-43 — покрытие предназначено для производства и помещений складского типа.

— Истираемость. Здесь все модели разделены на группы, которые обозначаются латинскими буквами. Всего существует 4 обозначения — T, P, M, F. Самой стойкой к истиранию считается первая группа. В быту можно использовать материал с высшим классом истираемости, но подорожание изделия будет наблюдаться тогда, когда покупатель выберет более высокий класс по износостойкости.

Прочие характеристики, например габариты и толщина продукции могут оказывать влияние лишь на методику установки и облик пола. Стоит отметить, что на рынке доступны различные варианты подобной отделки:

имитация дерева;

цветные узоры;

однотонные варианты;

облицовка под паркет;

имитация природного камня.

В любом случае, ассортимент настолько широк, что можно подобрать материал для любого стиля дизайна.

Особенности материала

Чтобы лучше понять, что собой представляет пластиковая плитка для оформления пола, необходимо рассмотреть ее строение, структуру. Первый слой плитки выполнен из сырья с вкраплениями из ПВХ. Точно так же производится и средний слой. При этом они оба полностью разнородные. Подобная структура делает изделие весьма пластичным, но в то же время твердым, что не способствует деформации под механическим воздействием малой частоты или постоянным усилием. Кроме того, подобная структура делает продукцию теплой на ощупь.

Как правило, один базовый слой играет роль основы. Он выполнен, как правило, из стеклоткани или подобного сырья. Сама плоскость делается шероховатой. Это необходимо для лучшего сцепления с полом при монтаже декоративных элементов.

А вот центральный слой производится из цветного поливинилхлорида. Данная прослойка играет декоративную роль за счет того, что именно на нее нанесен рисунок. Верхняя часть представлена в виде прозрачного покрытия. От качественного исполнения этого слоя зависит продолжительность службы и надежность покрытия. Вспомогательная полиуретановая плоскость делает её максимально устойчивой к разного рода механическим воздействиям и химически активным, агрессивным средам. Кафель такого типа производится под высоким давлением, что делает его достаточно прочным.

Достоинства и недостатки ПВХ

Любой материал познается в сравнении. Но охарактеризовать данный тип отделки можно и без него. Для этого требуется оценить преимущества продукции:

— Сравнительно невысокая стоимость покрытия. Напольная плитка находится в доступном ценовом сегменте для большинства слоев населения. Люди с доходами ниже среднего могут позволить себе такой товар.

— Удобная доставка продукции. Если сравнивать изделие с материалами рулонного типа, они занимают меньше места.

— Простота монтажа. Установка не требует особых навыков.

— Напольное покрытие отличается тем, что по нему можно безопасно передвигаться, даже если оно мокрое. Изделие не имеет скользящего эффекта.

— Сравнительно малый вес плитки ПВХ для отделки пола 1м2.

— Высокие звукоизоляционные свойства.

— Если случилось так, что была повреждена какая-то часть конструкции, то нет необходимости проводить укладку всего покрытия заново. Достаточно лишь вырезать поврежденные фрагменты, а на их место установить новые.

Стоит также отметить широкий ассортимент цветовых решений и возможных композиций. Это позволяет создать, как однотипный рисунок на полу, так и уникальный декоративный шедевр. Кроме того, подобное решение отличается одновременной твердостью и эластичностью. Подобные решения не подвержены воздействию влаги, коррозия им не страшна, на их плоскости не возникает трещин.

Для сравнения преимуществ, стоит изучить и недостатки продукции подобного типа. К таким следует отнести:

— применение синтетики в процессе производства;

— относительно короткий срок годности продукции — до 10 лет эксплуатации;

— ограничения по температуре плоскости — до 25 градусов;

— покрытие легко повреждается при попадании на него ацетона и жидкостей, созданных на его основе.

Но недостатков у покрытия не так и много, в сравнении с преимуществами. А с учетом того, что на рынке уже есть натуральный линолеум, в скором времени можно ожидать появления аналогичной из ПВХ.

Обратите внимание! Стоимость натурального линолеума практически такая же, как у паркета. Но с учетом укладки материала, данный тип облицовки будет более выгодным.

Технология установки

Чтобы уложить конструкцию на пол самостоятельно, следует знать методику монтажа. Для начала необходимо подготовить основание. Старое покрытие требуется начисто вымыть и очистить от загрязнений любого рода. После этого его можно грунтовать. Делать это необходимо в обязательном порядке, потому как процедура обеспечит хорошее сцепление и прочное склеивание. При возможности требуется удалить старый плинтус.

Далее можно приступать к разметке. Делается это при помощи рулетки. Необходимо нанести две диагональные линии, в точке пересечения которых и требуется начать укладку. Если возникнет необходимость, следует сместить центр в сторону. Это предоставит возможность минимизировать обрезку материала, что уменьшит количество отходов и затраты на требуемые элементы.

На обратную поверхность изделия стоит нанести клей ПВА либо другой вещество. Детали прижимаются к старому полу, а затем разглаживаются валиком. Также можно воспользоваться резиновым молотком. Остатки клея необходимо убрать при помощи обычной губки. Следующий элемент укладывается таким же способом, как и предыдущий.

На рынке также имеются варианты самоклеющегося материала. При монтаже здесь не потребуется применение клейкого вещества. Как вариант, при установке можно использовать двухсторонний скотч.