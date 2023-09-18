Рецепт: Острая приправа Два перца — очень вкусно и остро.

Ингредиенты:
перец болгарский — 1 кг;
перец горький красный — 0,5 кг;
чеснок — 1 головка;
яблоки кислые (кисло-сладкие) — 0,5 кг;
сванская соль — 1 ч.л;
хмели сунели — 1 ч.л;
масло подсолнечное — 2 ст.л
Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели.
Осень… сейчас только успевай заготовки делать. Мне захотелось приготовить острую приправу, которая пойдёт и с мясом и с первым блюдом, которую можно с хлебушком и просто ложкой…
Решила делать её из красных овощей.
Приготовила перец, помыла, просушила на полотенце.
Сначала на сковороде с подсолнечным маслом поджарила красный перец со всех сторон.
Вытащила перец и в это масло положила горький перец и чеснок.
очистила яблоки.
Порезала без корок и положила туда же прожарить.
Всё готовое сложила в миску в которой буду готовить.
Добавила сванскую соль, она именно соль, поэтому соли больше не добавляла, ещё хмели сунели.
Пробила блендером до сметанообразной массы.
Приправа получилась густая и очень вкусная, подходит к любому блюду.
Я её прокипятила и закрыла в маленькие баночки на зиму.
Очень всем понравилась. Сейчас готовлю немного по другому.
Закончу, напечатаю.
Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.