Рецепт: Острая приправа Два перца — очень вкусно и остро.

Ингредиенты:

перец болгарский — 1 кг;

перец горький красный — 0,5 кг;

чеснок — 1 головка;

яблоки кислые (кисло-сладкие) — 0,5 кг;

сванская соль — 1 ч.л;

хмели сунели — 1 ч.л;

масло подсолнечное — 2 ст.л

Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели.

Осень… сейчас только успевай заготовки делать. Мне захотелось приготовить острую приправу, которая пойдёт и с мясом и с первым блюдом, которую можно с хлебушком и просто ложкой…

Решила делать её из красных овощей.

Приготовила перец, помыла, просушила на полотенце.

Сначала на сковороде с подсолнечным маслом поджарила красный перец со всех сторон.

Вытащила перец и в это масло положила горький перец и чеснок.

очистила яблоки.

Порезала без корок и положила туда же прожарить.

Всё готовое сложила в миску в которой буду готовить.

Добавила сванскую соль, она именно соль, поэтому соли больше не добавляла, ещё хмели сунели.

Пробила блендером до сметанообразной массы.

Приправа получилась густая и очень вкусная, подходит к любому блюду.

Я её прокипятила и закрыла в маленькие баночки на зиму.

Очень всем понравилась. Сейчас готовлю немного по другому.

Закончу, напечатаю.

Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.