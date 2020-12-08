Плохие парни — фильм про приключения полицейских

В начале фильма мы знакомимся с детективами полиции Майами:

1) Персонаж Уилла Смита, Майк Лоури, — плейбой, который получил огромное наследство и его желание работать в полиции все расценивают, как попытку богатенького сынка поиграть в копа.

2) А также герой Майка Лоури, Маркуса Бёрнетт — семьянина с тремя детьми, который часто ссорится со своей женой из-за частого времяпровождения на работе.

Сюжет заключается в том, что одна банда, во главе с французским наркобароном Фуше, украла из-под носа полиции партию наркотиков, не оставив никаких следов. Затем, сценаристы, скорее всего, решили, что если бандиты всегда будут слишком осторожны, копы так и до конца фильма их не найдут, в чем вы можете убедится зайдя на https://kinochasti.ru и посмотрев данный фильм. Так что, когда один из банды присваивает себе пакетик с наркотой, они решают его наказать, случайно убив оказавшуюся рядом проститутку. Ее подруга по работе Джули Мотт оказывается единственной выжившей свидетельницей.

Естественно убийство привлекает внимание полиции. Выжившая девушка, желает говорить только с Майком Лоури, который был знаком с ее погибшей подругой. Так как напарника на месте не оказалось, Бёрнетт, вместо того чтобы сказать правду, решает им притвориться. Для создания правдоподобности ситуации, полицейские договорились поменяться семьями, так Маркус временно переезжает в шикарную квартиру Лоури, а Майку ничего не остается, как жить с семьёй напарника.

На протяжении всего фильма детективы пытаются любыми способами найти наркобарона и украденные наркотики, а так как отдел внутренних расследований считает, что в полиции есть предатель, копам дается всего пять дней на расследование.

Сюжет заканчивается тем, что детективы из Майами находят украденную партию наркотиков на сумму в 100 миллионов долларов, а также совершенно случайно узнают, кто сливал бандам все данные полиции.

В самом фильме проскальзывает много интересных операторских приемов, впечатляющих

композиций из саундтрека, забавных шуток. Персонажи своими противоположными жизненными ситуациями прекрасно дополняют образ друг друга. Эта парочка копов обрела массовую популярность, что послужило выходу следующих двух частей «Плохих парней», которые не уступают в оригинальности и эпичности первому эпизоду.

В целом первая часть — это отличнейший боевик, который на сегодняшний день смотрится крайне свежо и качественно, если не обращать внимание пошлые отсылки.

Источник: https://kinochasti.ru