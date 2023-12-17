Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить морковный смузи с яблоком и апельсином. Яблоки выбирайте кисло-сладких сортов. Для аромата можно в смузи имбирь или молотую корицу. Сироп можно заменить на пару фиников.

Основной ингредиент: Овощи / Морковь Блюдо: Напитки / Смузи

Состав / Ингредиенты:

Морковь 1 Штука

Апельсин 1 Штука

Яблоко 1 Штука

Сироп 15 Миллилитров (по желанию)

Количество порций 1

Калорийность

51 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Морковный смузи с яблоком и апельсином»

Подготовьте все ингредиенты.

Морковь очистите и натрите на терке.

Апельсин разрежьте пополам и выжмите сок.

Яблоко разрежьте, удалите сердцевину и порежьте на маленькие кубики.

Переложите в ингредиенты в стакан для блендера и измельчите до однородной консистенции.

Морковный смузи с яблоком и апельсином готов!