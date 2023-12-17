Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить морковный смузи с яблоком и апельсином. Яблоки выбирайте кисло-сладких сортов. Для аромата можно в смузи имбирь или молотую корицу. Сироп можно заменить на пару фиников.
Основной ингредиент: Овощи / Морковь Блюдо: Напитки / Смузи
Состав / Ингредиенты:
- Морковь 1 Штука
- Апельсин 1 Штука
- Яблоко 1 Штука
- Сироп 15 Миллилитров (по желанию)
Количество порций 1
Калорийность
51 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
11 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Морковный смузи с яблоком и апельсином»
Подготовьте все ингредиенты.
Морковь очистите и натрите на терке.
Апельсин разрежьте пополам и выжмите сок.
Яблоко разрежьте, удалите сердцевину и порежьте на маленькие кубики.
Переложите в ингредиенты в стакан для блендера и измельчите до однородной консистенции.
Морковный смузи с яблоком и апельсином готов!