Плюсы дебетовых карт

Кредитная карта против дебетовой карты: основы

Дебетовые карты снимают деньги с вашего банковского счета. Кредитные карты позволяют занимать деньги, которые должны быть погашены. Кредитные карты предлагают несколько преимуществ, в том числе возможность получить кредит и улучшить меры безопасности. Также мы можем провести перевод с карты на карту, что бывает в нашу пользу. О дебетовых картах вы можете узнать более детально тут https://bank-rank.ru/debetovye-karty.

Есть несколько ключевых различий между кредитными и дебетовыми картами — вот когда вы можете выбрать один из других. Так в чем же разница между этими двумя?

Как работают дебетовые карты?

Ваша дебетовая карта в основном похожа на пластиковый чек: когда вы совершаете покупку, она снимает деньги непосредственно с вашего банковского счета. Таким образом, если вы попытаетесь потратить 5000 рублей, но на вашем счету будет только 2500 рублей, ваша транзакция будет отклонена.

Поскольку деньги снимаются с вашего счета, как только вы проводите, вы не получите счет и не будете платить проценты. Однако вы можете столкнуться с комиссией за овердрафт, если потратите больше денег, чем на вашем счете.

Дебетовые карты также работают как банкоматные карты, что позволяет вам снимать наличные непосредственно со своего банковского счета.

Как работают кредитные карты?

Ваша кредитная карта, в отличие от дебетовой карты, похожа на кредит: когда вы открываете кредитную карту, вы одобрены для определенной кредитной линии.

Кредитная линия, также известная как кредитный лимит, представляет собой сумму, которую вы можете потратить до того, как ваша карта будет «исчерпана» и больше не будет использоваться для покупок. Ваш кредитный лимит основан на вашей кредитной истории и доходе; чем они сильнее, тем больше финансовое учреждение доверяет вам и тем выше будет ваш кредитный лимит.

Каждый месяц вы будете получать счет на сумму, которую вы потратили. Хотя вы должны покрывать только минимальный платеж (а не весь остаток) к установленной дате, вы будете платить проценты на оставшуюся сумму. Поскольку процентные ставки по кредитным картам обычно очень высоки, мы рекомендуем оплачивать ваш счет полностью каждый месяц, чтобы полностью избежать процентных платежей.