Описание приготовления:

Побалуйте своих родных вкусными пельменями, которые вы можете приготовить вместе с ними. Особенно рады такому блюду будут дети, они обожают возиться с тестом. Подавайте пельмени горячими со сметаной или в бульоне.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Мука / Фарш Блюдо: Горячие блюда / Пельмени География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

Фарш 500 Грамм (говядина + свинина)

Лук 1 Штука

Соль 4 Щепотки

Перец черный молотый 2 Щепотки

Мука ржаная 250 Грамм

Яйцo 1 Штука

Мука пшеничная 250 Грамм

Вода 150 Миллилитров

Количество порций 4

Калорийность

194 ккал

Калорийность

9 г

Белки

7 г

Жиры

24 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Удмуртские пельмени»

Подготовьте указанные ингредиенты. Фарш можно приготовить в домашних условиях из одинаковых частей свинины и говядины или же приобрести в магазине, супермаркете.

Первым делом приготовьте тесто для пельменей. Всыпьте в глубокую емкость ржаную и пшеничную муку, 2 щепотки соли. Сделайте лунку в муке и вбейте туда куриное яйцо. Влейте воду и замесите плотное, тугое тесто примерно 10 минут.

Накройте его пищевой пленкой и оставьте в покое на 15-20 минут.

Далее займитесь фаршем. Выложите его в глубокую емкость и всыпьте оставшуюся соль, молотый черный перец. По желанию можно добавить приправу для мяса. Очистите репчатый лук от шелухи и промойте в воде. Натрите в фарш на терке с мелкими ячейками. Тщательно все перемешайте.

Разделите тесто на равные части и раскатайте по очереди каждую из них в округлый пласт. С помощью стакана или чашки вырежьте круги. Из фарша сформируйте в руках небольшие колобочки и выложите на кружочки теста.

Залепите края кружочков теста в виде вареников, а затем приплюсните два края вместе, у вас получатся пельмени. В таком виде отправьте их в морозильную камеру минимум на 2 часа, присыпав тарелку или доску мукой.

Для приготовления пельменей вскипятите воду в кастрюле или казане, добавьте соль и лавровые листья. Выложите в кипящую воду замороженные пельмени по одному, доведите до кипения, убавьте нагрев и варите 10-15 минут.

Готовые пельмени извлеките шумовкой из бульона и выложите в тарелки, пиалы. Подайте к столу со сметаной или другим соусом.