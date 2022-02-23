Банкротство в своих специфических особенностях

Банкротство физических лиц — это важный этап для каждого, кто столкнулся с финансовыми трудностями, это длительный период ожидания.

Для принятия решения о прохождении процедуры банкротства нужно обладать правдивой информацией о банкротстве. Тогда вы будете точно знать, как происходит процедура банкротства физического лица, что нужно будет делать в каждой процедуре, и что вы получите в результате. Главное знать, какие есть плюсы и минусы банкротства физических лиц.

В наших статьях вы получите исчерпывающую информацию обо всех вопросах, возникающих при личном банкротстве.

Ниже мы рассмотрим вопрос процедуры банкротства: как пройти процедуру банкротства физического лица и что ждет должника на каждом этапе. Банкротство физического лица, в силу своих специфических особенностей.

Документы

Вы приняли взвешенное, обдуманное решение о признании себя банкротом или финансово несостоятельным. Как вы уже наверняка знаете, дела о банкротстве рассматривают только в Арбитражном суде. Первое, что нам нужно – это подготовить документы и составить заявление. С полным перечнем документов вы можете ознакомиться на нашем сайте, просто перейдите по ссылке «Документы для банкротства физического лица».

На стадии сбора документов советуем вам сесть и вспомнить:

заключали ли вы брачное соглашение или соглашение о разделе имущества, об алиментах

дарили ли кому-нибудь имущество стоимостью более 300 тысяч за последние 3 года

заключали ли (за последние 3 года) договора купли-продажи транспортных средств, земельного участка, дома, квартиры, комнаты

может, когда-то вы были учредителем компании?

Сбор документов займет всего 1 неделю, если этим вопросом озадачиться. Чем быстрее вы соберете документы, тем быстрее начнется процедура банкротства.