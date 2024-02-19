Как сделать куриное филе мегасочным: шеф раскрыл все ресторанные тайны

Бывает, что куриное филе получается сухим. Однако это довольно просто исправить, если знать простые секретики.

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Попробуйте замариновать курочку перед приготовлением. Так филе получится намного вкуснее.

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Как приготовить куриное филе

Время : 40 минут + 5 – 7 часов

: 40 минут + 5 – 7 часов Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм куриного филе;

– 1 литр воды;

– 50 граммов соли;

– 50 граммов сахара;

– 1 луковица;

– 1 зубчик чеснока;

– 2 лавровых листа;

– 10 горошин черного перца;

– по 1 веточке розмарина и тимьяна.

Приготовление:

В кастрюлю налейте воду, добавьте соль, сахар, мелко нарезанный лук, измельченный чеснок, перец, лавровые листья, розмарин и тимьян. Поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения. После этого полностью охладите рассол. Залейте курицу процеженным рассолом и оставьте ее на 5 – 7 часов. После этого вытащите филе и обсушите его. Готовьте на сковороде с растительным маслом. Обжарьте курицу до приятной корочки до готовности и подавайте с любимым гарниром.

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