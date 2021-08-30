Плюсы и минусы остекления балкона алюминиевым профилем

Невозможно не учитывать естественное желание быть окруженным комфортом и комфортом. Хороший оконный профиль, остекление балкона внесли весомый вклад в реализацию этого желания. В этой статье мы расскажем вам об очень популярных алюминиевых оконных профилях.

Достоинства и недостатки алюминиевого балконного стекла

Алюминиевое остекление балконов используются для «холодного» балконного остекления. Название говорит само за себя: из-за больших теплопотерь здесь невозможно оборудовать дополнительную комнату. О других преимуществах и недостатках алюминиевого балконного стекла мы поговорим в этой статье.

Основные преимущества

Низкая цена. Алюминиевое стекло дешевле установки пластиковых профилей, что позволяет использовать сэкономленный бюджет для внешней отделки перил или других отделочных работ.

Комфортный. Благодаря небольшому весу алюминиевые профили можно устанавливать даже в старых домах, где запрещены высокие нагрузки на конструкцию.

Сопротивляйтесь внешним воздействиям. После остекления на балкон не попадет пыль, осадок и насекомые. Алюминий не требует особого ухода и при этом выдерживает экстремальные температуры, солнечный свет, влажность и другие негативные внешние воздействия. Металл прослужит вам не менее 80 лет.

Безопасность. Алюминиевые профили и стеклопакеты не выделяют вредных веществ при высоких температурах, экологически чисты, пожаробезопасны и устойчивы к ветровым нагрузкам. Могут быть установлены запорные аксессуары для предотвращения проникновения извне.

Красивый внешний вид. Дизайны выглядят красиво, им можно придать любую форму и размер. Поскольку толщина каркаса меньше, на балкон будет поступать больше естественного света.

Недостатки

Главный недостаток холодного стекла — большие теплопотери. Алюминиевые профили не могут поддерживать комфортный микроклимат в мороз. Разница температур снаружи и на балконе не превысит 10 градусов. Именно поэтому холодное стекло не подходит владельцам квартир, которые хотят организовать на лоджии отдельную комнату или расширить кухню за счет площади балкона.

Если вы не планируете обустраивать отдельную комнату, алюминиевые профили станут идеальным решением. Он используется давно, имеет красивый внешний вид, долговечен, надежно предотвращает попадание осадков и пыли. К тому же холодные стеклянные окна на балконе снизят потери тепла и уровень шума в соседних помещениях.